Mercado eleva projeção para o crescimento do PIB em 2024 no Focus

reuters_tickers

2 minutos

SÃO PAULO (Reuters) – Analistas consultados pelo Banco Central subiram de forma acentuada sua expectativa para o crescimento do PIB ao fim deste ano, mas elevaram novamente a projeção para a alta do IPCA em 2024, de acordo com a mais recente pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira.

O levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, mostrou que a economia brasileira é vista crescendo 2,43% ao fim de 2024, ante avanço de 2,23% na semana anterior. Em 2025, a projeção é de que o PIB cresça 1,86, de 1,89% anteriormente.

A mediana das expectativas dos economistas para o PIB deste ano quase se igualou a projeção de crescimento do Ministério da Fazenda, atualmente em 2,5%. O chefe da pasta, Fernando Haddad, disse neste mês que a equipe econômica deve elevar em breve sua previsão para além do esperado neste momento.

Por outro lado, o Focus ainda evidenciou que o mercado subiu pela sexta semana consecutiva a projeção para a alta do IPCA neste ano, agora em 4,25%, de 4,22% há uma semana. No próximo ano, o índice é visto subindo 3,93%, de 3,91% antes.

O centro da meta oficial para a inflação é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Na terça-feira, o IBGE divulgará os números do IPCA-15 de agosto, um medidor inicial sobre o comportamento dos preços neste mês.

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda manutenção da expectativa pela décima semana consecutiva de que o Banco Central deixará a Selic em 10,50% até o fim deste ano. Em 2025, a taxa básica de juros ainda é projetada em 10,00%.

Em declarações recentes, uma série de membros do BC, incluindo o presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, e o diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, têm indicado que a possibilidade de alta na Selic será considerada na próxima reunião do Copom, em setembro, diante da aceleração da inflação local e do aumento das incertezas no exterior.

Por fim, o mercado subiu ligeiramente a previsão para o valor do dólar ao fim deste ano, agora em 5,32 reais, de 5,31 reais na semana anterior. Em 2025, a divisa norte-americana ainda é projetada em 5,30 reais.