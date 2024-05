Milhares de trabalhadores da construção são demitidos na Argentina em meio a corte de gastos por Milei

reuters_tickers

4 minutos

Por Lucinda Elliott

LA PLATA, Argentina (Reuters) – O trabalhador argentino Pablo Vázquez estava terminando um dia de trabalho na colocação de trilhos para uma linha de trem perto de La Plata, nos arredores de Buenos Aires, quando seus superiores chamaram uma dúzia de membros da equipe para dar más notícias. Todos os funcionários estavam sendo demitidos.

Em um galpão na entrada do local, os gerentes disseram que o projeto havia sido suspenso como parte de uma redução de obras de construção com financiamento público sob o comando do novo presidente da Argentina, Javier Milei, que assumira o cargo poucos meses antes, em dezembro.

A história de Vázquez está se repetindo em toda Argentina desde que Milei, um economista libertário, chegou ao poder prometendo “cortar com motosserra” os gastos excessivos do Estado, que ele culpa pela pior crise econômica em décadas. Dezenas de milhares de empregos foram cortados somente no setor de construção.

É uma grande mudança e uma aposta de Milei em um país onde a proteção de empregos tem sido fundamental durante décadas sob governos peronistas de esquerda, apesar dos baixos salários e da alta inflação. Milei quer cortar gastos para eliminar um déficit fiscal arraigado e afrouxar as proteções trabalhistas para estimular o investimento.

No entanto, o plano corre o risco de provocar a ira nas ruas, o que Milei tem evitado até agora, apesar de sua campanha de austeridade, ajudado por uma rede de segurança ainda robusta para trabalhadores como Vázquez. A agitação social é uma das maiores ameaças às reformas de Milei.

“Esse homem tem que perceber o que está acontecendo, muitas pessoas estão desempregadas. As pessoas estão passando fome”, disse Vázquez, de 48 anos, na mesa de sua cozinha no bairro operário de Florencio Varela.

Vázquez disse que nunca havia ficado sem emprego por mais de um mês nos 28 anos em que trabalhou no setor ferroviário. Ele enrolou a camisa para mostrar a tatuagem de um trem a vapor na parte superior do tronco, em homenagem ao trabalho de sua vida na construção de trilhos.

Agora ele está passando dificuldades.

Milei tem suspendido a maioria das obras de infraestrutura pública no país, ajudando a melhorar as finanças do Estado, mas prejudicando a atividade de construção, que caiu 42% em março, segundo dados oficiais. Pelo menos 50.000 trabalhadores da construção civil perderam seus empregos entre novembro e fevereiro, e os órgãos do setor afirmam que agora esse número pode estar próximo de 100.000.

“Sabíamos que, se esse governo entrasse, não investiria dinheiro em obras civis”, disse Vázquez, que não votou em Milei. “Mas nunca imaginamos que seria tão abrupto.”

A queda na atividade econômica e na construção na Argentina é quase sem precedentes, com o declínio recente no mesmo nível da pandemia da Covid-19, quando o governo paralisou grande parte da economia para impedir a propagação do vírus.

Os economistas disseram que a interrupção das obras públicas tem sido uma parte fundamental do reequilíbrio do orçamento do Estado, mas tem tido um custo alto para a economia e os trabalhadores.

Em uma resposta por escrito à Reuters, a Secretaria de Obras Públicas disse que havia auditado mais de 2.700 projetos, alguns dos quais seriam descartados e outros transferidos para controle provincial ou municipal. Apontou também atrasos e custos excessivos que tornaram a retomada de alguns projetos “inviável”.

Enquanto isso, as perdas de empregos estão aumentando. Dos 2.417 projetos que receberam fundos públicos no final do ano passado, apenas 300 ainda estavam sendo financiados em fevereiro, de acordo com dados oficiais. A construção civil representa cerca de 10% do total de empregos.

“Estamos perdendo cerca de 10.000 empregos por mês”, disse Gustavo Weiss, presidente da Camarco, câmara de negócios do setor de construção, à Reuters . “Só podemos esperar que as coisas voltem a funcionar.”