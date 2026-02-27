Nasa anuncia mudanças em programa lunar após atrasos

A Nasa anunciou nesta sexta-feira (27) mudanças importantes em seu programa lunar Artemis, que sofreu diversos atrasos nos últimos anos, com o objetivo de garantir o retorno de americanos à Lua em 2028.

O anúncio foi feito depois que o lançamento da aguardada missão Artemis 2, que enviará astronautas à órbita lunar — sem pousar — pela primeira vez em mais de 50 anos, foi adiado na semana passada para abril, após um problema técnico com o foguete.

O objetivo de retornar à Lua permanece, afirmou o diretor da Nasa, Jared Isaacman. Para isso, a agência vai acrescentar uma missão de teste, que buscará aprimorar “a memória muscular” de lançamento.

As mudanças significam que a Artemis 3 — missão com a qual a Nasa esperava retornar à Lua — terá agora o objetivo de um “encontro em órbita terrestre baixa” de ao menos um módulo de pouso lunar. Na fase seguinte, Artemis 4, com duas possíveis missões em 2028, haverá uma tentativa de chegada à Lua.

“Não estamos nos comprometendo, necessariamente, a lançar duas missões em 2028, mas queremos ter a oportunidade de fazê-lo”, esclareceu o diretor.

A mudança tem como objetivo fazer com que a Artemis tenha uma estrutura semelhante ao programa Apollo, que consistiu em múltiplas missões próximas entre si e de dificuldade crescente. Segundo o diretor, aumentar a frequência de lançamentos permitiria gerar mais conhecimento institucional.

– Corrida espacial? –

Em seu primeiro mandato, o presidente Donald Trump anunciou que desejava que os americanos voltassem a pisar na Lua. Mas atrasos em viagens espaciais não são incomuns, e também poderiam decorrer do progresso dos parceiros privados da Nasa.

SpaceX e Blue Origin, empresas espaciais dos rivais Elon Musk e Jeff Bezos, respectivamente, têm contratos para desenvolver os módulos de pouso lunar que serão usados no programa Artemis. As duas elogiaram hoje em suas redes sociais os planos da Nasa.

“Estamos totalmente comprometidos!”, publicou a Blue Origin no X, enquanto a SpaceX afirmou que compartilha “o objetivo da Nasa de retornar à Lua com uma presença permanente da forma mais rápida e segura possível”. “Os voos tripulados frequentes de exploração ajudam a estabelecer uma presença sustentável de seres humanos no espaço”, ressaltou.

