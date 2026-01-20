Netflix apresenta oferta simplificada para comprar Warner Bros

A Netflix simplificou sua oferta para adquirir os estúdios de cinema e televisão Warner Bros. Discovery (WBD) pelo mesmo valor oferecido anteriormente, mas integralmente em dinheiro, segundo um comunicado divulgado nesta terça-feira (20).

A aquisição da WBD tem sido alvo de uma disputa acirrada há semanas entre a Netflix e a Paramount Skydance, que também apresentou uma oferta, até agora rejeitada pela gigante do entretenimento e notícias.

“O acordo revisado simplifica a estrutura da transação, proporciona maior segurança aos acionistas da WBD em relação ao seu valor e acelera o processo de votação dos acionistas”, afirmou a Netflix.

A operação “permanece avaliada em US$ 27,75 (R$ 148,87 na cotação atual) por ação da WBD, sem mudanças em relação à estrutura da transação anterior”, acrescentou.

No entanto, o grupo agora pretende pagar esse valor integralmente em dinheiro, enquanto sua oferta inicial incluía uma parcela em ações (16%).

Essa mudança deve permitir que os acionistas da WBD votem sobre a proposta até abril, acrescentou a plataforma de streaming, que trava uma disputa com a Paramount Skydance.

No início de dezembro, a Netflix lançou uma oferta de aquisição do estúdio de cinema Warner Bros. e de toda a HBO (canais e a plataforma de streaming HBO Max) por US$ 82,7 bilhões (R$ 443,6 bilhões, na cotação atual), incluindo dívidas (US$ 72 bilhões ou R$ 386,2 bilhões excluindo dívidas).

A operação aconteceria após a cisão entre esse subgrupo e um portfólio de canais, entre eles CNN e Discovery.

Enquanto isso, a Paramount Skydance propôs adquirir toda a WBD, incluindo seu portfólio de canais de televisão.

No entanto, sua oferta de aquisição, que avaliava a empresa em US$ 108,4 bilhões (cerca de R$ 580 bilhões, na cotação atual) foi inicialmente rejeitada pela WBD em dezembro.

Uma segunda oferta melhorada foi novamente rejeitada em 7 de janeiro.

Em resposta, a Paramount Skydance entrou com uma ação judicial nos Estados Unidos há alguns dias e exigiu que a Warner Bros. divulgue certas informações a seus acionistas a respeito da oferta de aquisição, alegando que seu conselho de administração mantém uma comunicando tendenciosa a favor da Netflix.

