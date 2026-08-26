Nvidia supera expectativas e afirma que demanda por chips segue em alta

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A gigante americana dos semicondutores Nvidia voltou a superar as expectativas no segundo trimestre de seu exercício fiscal. O diretor-executivo da empresa, Jensen Huang, afirmou que a demanda, impulsionada pela inteligência artificial (IA), continua crescendo.

A empresa de maior valor de mercado do mundo registrou lucro líquido de US$ 59,7 bilhões (R$ 307,5 bilhões), mais que o dobro do obtido no mesmo período do ano anterior (+126%), segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira (26) após o fechamento do mercado.

O lucro por ação, indicador de referência para os investidores, foi de US$ 2,22 (R$ 11,44), significativamente acima dos US$ 2,09 (R$ 10,77) projetados pelos analistas consultados pela FactSet.

“A IA atingiu seu ponto de inflexão. Está fazendo um trabalho útil. Seus tokens são produtivos e rentáveis”, disse Huang, que tenta dissipar algumas reservas, principalmente entre as empresas, sobre o interesse econômico da IA. “A demanda está acelerando. A expansão da infraestrutura de IA avança a todo vapor”, afirmou.

A receita da empresa atingiu US$ 96,2 bilhões e foi 106% maior do que no ano anterior. Mas a divulgação dos resultados não impressionou o mercado, apesar de os números terem superado amplamente as previsões.

No pós-fechamento, a ação da empresa caía 0,27%. “Isso mostra o quão alto está o sarrafo” para a Nvidia, observou o analista Jacob Bourne, da empresa eMarketer. Segundo ele, a falta de entusiasmo dos investidores se deve principalmente às dúvidas sobre a capacidade da empresa de manter o ritmo de crescimento.

O mercado também se preocupa com os valores colossais que a Nvidia destina a estruturas que permitem a muitos de seus clientes investir em IA, o que alguns consideram inflar artificialmente a demanda.

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