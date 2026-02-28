O poderio militar americano mobilizado no Oriente Médio

A enorme presença militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, que inclui navios de guerra, aviões de combate e aeronaves de reabastecimento, estabelece as bases para a ampla campanha contra o Irã.

A AFP examina a seguir os principais recursos militares mobilizados na região, depois que Washington lançou ataques que, segundo o presidente americano, Donald Trump, se dirigem às forças navais e de mísseis iranianos.

– Navios –

Atualmente, Washington tem mais de uma dúzia de navios de guerra no Oriente Médio, inclusive um porta-aviões – o USS Abraham Lincoln —, que opera no mar Arábico, além de nove destróieres e três navios de combate no litoral.

O USS Gerald R. Ford — o maior porta-aviões do mundo – está destacado no mar Mediterrâneo, junto com vários outros destróieres. O porta-aviões foi abastecido com alimentos, combustível e munições na base de Souda Bay, na ilha de Creta, no começo desta semana, e deixou o porto na quinta-feira.

Imagens de satélite o mostraram várias centenas de milhas a oeste do porto israelense de Haifa no dia seguinte.

Os dois porta-aviões contam com tripulações de milhares de marinheiros e frotas aéreas compostas por dezenas de aviões de combate.

É pouco comum que dois destes enormes navios de guerra estejam no Oriente Médio ao mesmo tempo.

– Aeronaves –

Além dos aviões embarcados nos porta-aviões, os Estados Unidos enviaram, ainda, outras aeronaves de combate ao Oriente Médio, segundo fontes de inteligência no X, o site de monitoramento de voos Flightradar24 e informações da imprensa.

Entre elas estão os caças furtivos F-22 Raptor e F-35 Lightning II, os aviões de combate F-15 Eagle e F-16 Fighting Falcon, além de aviões-tanque KC-135 Stratotanker, necessários para sustentar as operações.

– Defesas aéreas –

Segundo informes, os Estados Unidos também reforçaram seus sistemas terrestres de defesa aérea no Oriente Médio, enquanto os vários destróieres equipados com mísseis guiados destacados na região fornecem capacidades de defesa aérea no mar.

– Forças americanas em bases –

Embora não se espere que as forças terrestres participem de ações ofensivas contra o Irã, os Estados Unidos têm dezenas de milhares de militares destacados em bases no Oriente Médio, que poderiam ser vulneráveis a um contra-ataque.

Teerã lançou mísseis contra uma base americana no Catar depois que Washington atacou três instalações nucleares iranianas em junho de 2025, mas os artefatos foram derrubados pelas defesas aéreas.

