O que se sabe sobre a morte de Liam Payne na Argentina?

Isso é o que se sabe sobre a morte de Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, falecido na quarta-feira (16) aos 31 anos após cair do terceiro andar do hotel onde estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina.

– “Drogado” –

“Temos um hóspede que está muito drogado e bêbado e está destruindo todo o quarto, precisamos que mandem alguém, por favor”, disse um funcionário do hotel em conversa telefônica com o número de emergência da polícia ao pedir ajuda na quarta por volta das 17h locais (mesmo horário em Brasília). A gravação da chamada vazou para a imprensa.

Liam Payne estava hospedado no terceiro andar do hotel CasaSur, localizado no bairro de Palermo, na capital argentina. Seu quarto dava para um pátio traseiro e estava a cerca de 14 metros de altura.

“Não sei se a vida do hóspede está em risco. Ele está em um quarto que tem sacada, e estamos um pouco preocupados que ele faça algo que coloque sua vida em risco”, alertou o funcionário do hotel, que se identificou como chefe da recepção em uma segunda ligação para pedir urgência.

– “Politraumatismos” –

O corpo do músico foi retirado do hotel por volta das 20h30 e submetido a uma autópsia por volta da meia-noite. Os resultados preliminares divulgados nesta quinta-feira revelaram que “ele morreu devido à queda”, indicou uma fonte policial à AFP.

De acordo com os exames médicos, ele apresentava “politraumatismos, hemorragia interna e externa”.

A equipe de emergência que foi socorrê-lo relatou que Payne tinha “lesões gravíssimas” causadas pela queda, que provocaram sua morte, e que “não houve possibilidade de reanimação”, segundo Alberto Crescenti, chefe do Sistema de Atendimento Médico de Emergência (Same).

Ainda faltam os resultados dos exames toxicológicos.

– Destroços e excessos –

Uma televisão com a tela destruída, garrafas e latas vazias e restos de um pó branco podem ser vistos em imagens divulgadas pelo jornal Clarín, mostrando o estado de um quarto que supostamente era o ocupado pelo artista britânico.

Sobre uma mesa, estão fósforos, um isqueiro, restos de latas queimadas, papel alumínio e velas derretidas, inclusive dentro da banheira, além da embalagem de um sabonete.

Um relatório da promotoria afirmou que os policiais “encontraram no interior do quarto substâncias que, à primeira vista – e aguardando a confirmação das perícias – seriam entorpecentes e bebidas alcoólicas, além de vários objetos e móveis destruídos”.

A justiça apreendeu um telefone, um notebook e a documentação de Payne, que foram entregues à Promotoria nº 16, sob responsabilidade de Andrés Madrea, que investiga o caso.

A promotoria colheu depoimento de “três funcionários do hotel e duas mulheres que estiveram no quarto com o músico horas antes, mas que já haviam deixado o hotel quando o incidente ocorreu”.

– Acidental? –

Até o momento, a justiça argentina iniciou uma investigação sob a classificação de “morte suspeita”, segundo a promotoria responsável.

“Tudo indica que o músico estava sozinho quando ocorreu a queda e enfrentava algum tipo de surto devido ao abuso de substâncias”, disse o comunicado.

Os legistas informaram que “as 25 lesões descritas na autópsia são compatíveis com aquelas produzidas por queda de altura”. Também estimaram que, ao analisar as mãos da vítima, “não foram constatadas lesões do tipo defensivas”.

Pela posição em que o corpo foi encontrado e as lesões, “presume-se que Payne não adotou uma postura reflexa para se proteger e que pode ter caído em um estado de semi ou total inconsciência”.

Até dois dias antes de sua morte, ele estava acompanhado por sua namorada, a influenciadora americana Kate Cassidy, que deixou a Argentina.

Payne estava em Buenos Aires para assistir ao show de seu amigo e ex-companheiro de banda Niall Horan, que estava em turnê na América do Sul promovendo seu álbum “The Show”.

Horas antes de morrer, o músico publicou em sua conta no Snapchat um vídeo de outro local, claramente gravado dias antes, no qual aparece junto com sua namorada em uma casa de campo e diz: “É um lindo dia na Argentina”.

