OCDE: economia mundial resiste melhor que o previsto às tarifas de Trump

A economia mundial resistirá melhor que o previsto em 2025 ao aumento expressivo das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, embora seus efeitos ainda “não tenham sido plenamente sentidos”, afirmou nesta terça-feira (23) a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).

O crescimento mundial será de 3,2% em 2025, segundo o relatório da OCDE, que elevou a estimativa anterior, divulgada em junho, em 0,3 ponto percentual.

“O crescimento global permanece resiliente, respaldado pela antecipação do comércio e da produção antes da implementação de tarifas mais altas”, destaca o relatório trimestral da organização com sede em Paris.

A OCDE se aproxima assim da previsão divulgada em dezembro do ano passado, antes do retorno de Trump à Casa Branca, quando a organização projetava um aumento do PIB mundial de 3,3% em 2025. Para 2026, a previsão é de 2,9%, 0,4 ponto percentual a menos do que o cálculo do fim do ano passado.

– Resistência “emergente” –

A economia dos Estados Unidos deverá pagar em 2025 o preço da batalha tarifária iniciada por Washington, com uma desaceleração no crescimento a 1,8% e depois a 1,5% em 2026, contra o aumento de 2,8% no ano passado.

O crescimento na zona do euro passará de 1,2% em 2025 para 1% no ano seguinte. Entre suas principais economias, a Espanha deve registrar o maior avanço, 2,6% e 2%, respectivamente.

Em contrapartida, o crescimento resistirá este ano “em um grande número de economias de mercados emergentes”, destaca o relatório. A China registrará em 2025 uma expansão de 4,9% (+0,2, em relação à estimativa de junho), e de 4,4% (+0,1) em 2026.

O Brasil segue a mesma tendência, com o crescimento projetado de 2,3% e 1,7%, respectivamente. A economia do México crescerá 0,8% (+0,4) em 2025 e 1,3% (+0,2) no próximo ano.

A Argentina crescerá em 2025 menos que o previsto inicialmente em junho, a 4,5% (-0,7), segundo a OCDE, que mantém a projeção para 2026, a 4,3%.

– Fatores de otimismo e preocupação –

Trump impôs aumentos tarifários para a maioria dos parceiros comerciais dos Estados Unidos, elevando a 19,5% a taxa efetiva das tarifas sobre os produtos que entram no mercado americano, o maior nível desde 1933, segundo a OCDE.

Entre os fatores de otimismo para este ano, a produção industrial avançou mais durante os primeiros seis meses do ano do que o ritmo médio em 2024 na maioria das economias avançadas, aponta a organização.

Além disso, “os efeitos dos aumentos nas tarifas ainda não foram plenamente sentidos, porque a aplicação de muitas mudanças tem sido gradual e as empresas inicialmente absorvem parte dos aumentos em suas margens”, acrescenta.

A OCDE alerta, no entanto, para o surgimento de “sinais de desaceleração” no crescimento da produção desde agosto, em particular na Coreia do Sul, Alemanha e Brasil; e no consumo nos Estados Unidos, zona do euro e China.

“Geralmente, quando a economia vai muito bem, o crescimento tende a permanecer em torno de 4%, então estamos longe disso”, destacou o economista-chefe da OCDE, Álvaro Pereira, durante uma entrevista à AFP.

Segundo o economista português, a organização “prevê uma inflação um pouco mais elevada, em particular nos Estados Unidos, mas não somente neste país, por exemplo, através do aumento dos preços dos alimentos em países como Japão e África do Sul”.

Entre outros fatores de preocupação, a OCDE menciona eventuais novos aumentos de tarifas, além de riscos orçamentários em um cenário de endividamento crescente na maioria das regiões e tensões sobre as taxas de juros para empréstimos.

