ONU espera finalmente regular créditos de carbono na COP29

Desde que o Acordo de Paris foi assinado em 2015, as pessoas têm aguardado ansiosamente a implementação de seu artigo 6, que estabelece um sistema supervisionado pela ONU para o comércio de créditos de carbono para ajudar países e empresas a mitigar suas emissões.

No papel, a ideia é atraente: empresas e até mesmo governos podem compensar suas próprias emissões de CO2 investindo nesses “títulos verdes” que financiam projetos para mitigar os gases do efeito estufa.

Cada um desses créditos representa uma tonelada de CO2 absorvida ou não emitida, por exemplo, pelo plantio de árvores ou pelo fechamento de uma usina de energia movida a carvão e sua substituição por uma turbina eólica, respectivamente.

Entretanto, sem regulamentação e padrões internacionais, o mercado de créditos de carbono se desenvolveu por conta própria e sem controle por duas décadas. Pesquisas e estudos mostraram a ineficácia de muitos projetos, certificados por órgãos negligentes e, às vezes, concedidos em detrimento das populações locais.

Até mesmo esse setor entrou em colapso após uma série de escândalos, mas governos e empresas, as últimas a se proclamarem “neutras em carbono” no papel, continuam a confiar nessas ferramentas.

Um projeto de regulamentação e padronização proposto no ano passado durante a COP28 fracassou porque os países europeus e muitos do Sul o consideraram muito frouxo.

Na COP29, que começa na segunda-feira em Baku, capital do Azerbaijão, o órgão de supervisão especializado está de volta com três textos.

Até mesmo seus membros, que responderam às críticas consultando amplamente especialistas e ONGs este ano, admitem que essas novas regras vão muito além daquelas discutidas em Dubai em 2023.

– Problemas persistentes –

“Ainda há problemas nos textos, mas há algumas coisas positivas”, disse à AFP Jonathan Crook, especialista da Carbon Market Watch.

Por exemplo, será impossível obter um crédito de uma floresta que já existe e armazena CO2 naturalmente. Para ter acesso a ele, novas medidas terão de ser tomadas para proteger o ecossistema do desmatamento ou para plantar árvores que permitam absorver mais dióxido de carbono.

Um dos novos textos também estabelece regras para o monitoramento de um projeto de sequestro de carbono: garantir, por exemplo, que as árvores sejam realmente plantadas ou que o desmatamento não tenha sido simplesmente transferido para outro lugar, ou ainda que sejam levados em conta os riscos de incêndio da floresta em questão, mesmo após a conclusão do projeto.

Para isso, propõe um fundo nos moldes de uma cooperativa de seguros: uma porcentagem dos créditos será reservada para cada projeto e, se a floresta queimar, os títulos correspondentes serão cancelados.

Outro texto também fortalece os direitos das populações locais, que poderão contestar iniciativas lançadas em seu território.

No entanto, Crook tem dúvidas sobre vários termos que “podem ser interpretados de forma diferente”, em particular com relação a um risco central: como garantir que o CO2 será armazenado por longos períodos.

– Decisão em Baku? –

As empresas que compram créditos no chamado mercado “voluntário” (em oposição a qualquer obrigação legal) para tornar sua imagem mais verde estão aguardando ansiosamente esse novo mecanismo, que deve se tornar “a nova referência”, disse Karolien Casaer-Diez, especialista da South Pole, uma consultoria que também desenvolve projetos de redução de emissões e vende esses créditos.

Ela espera que a Verra e a Gold Standard – as principais certificadoras privadas de créditos de carbono – bem como a ICVCM – um órgão privado independente criado para supervisionar as metodologias existentes – se “alinhem” às novas diretrizes da ONU.

De fato, elas ainda precisam ser aprovadas pela COP29. Mas este ano, em vez de propor aos negociadores que alterem os textos, o órgão de controle já os aceitou e os adotou.

Para Crook, isso muda o jogo: em vez de concordar em adotá-los, os negociadores dos países terão que chegar a um consenso se quiserem rejeitá-los, tornando a ratificação mais provável. “Há mais pressão” para que a implementação do artigo 6 não seja ‘adiada para sempre’, disse ele.

