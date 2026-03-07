Operação israelense no Líbano mata mais de 40 pessoas

Uma operação das forças especiais israelenses para tentar recuperar os restos mortais de um piloto capturado no Líbano em 1986 deixou 41 mortos em um reduto do Hezbollah no leste do país, informaram neste sábado (7) as autoridades libanesas.

O comando chegou de helicóptero durante a noite à localidade de Nabi Sheet. O ataque derrubou edifícios e deixou milhares de munições espalhadas pelo chão.

No centro da localidade, uma enorme cratera mostra a violência da incursão. A onda de choque de uma explosão lançou um veículo até o segundo andar de um prédio destruído.

“Foi como em um filme”, contou à AFP Mohamed Musa, um morador de 55 anos, durante uma visita organizada para a imprensa pelo movimento xiita libanês.

“Lançaram quase 20 bombardeios antes da chegada do comando em helicópteros”, afirmou.

Israel anunciou na sexta-feira um alerta direcionado a três localidades, entre elas Nabi Sheet.

“Estávamos preparados e retiramos as crianças”, disse o prefeito, Hani Musaui.

O balanço da operação em Nabi Sheet e suas imediações é de 41 mortos — incluindo três soldados — e 40 feridos, anunciou o Ministério da Saúde libanês.

O Líbano foi arrastado no início da semana para a guerra de Israel e Estados Unidos contra o Irã quando o grupo pró-iraniano Hezbollah lançou um ataque contra Israel, que respondeu com uma onda de ataques em larga escala.

Quase 300 pessoas morreram nesta semana em bombardeios israelenses, segundo as autoridades libanesas.

O Exército israelense afirmou que suas forças especiais efetuaram na noite de sexta-feira uma operação que tinha o objetivo de localizar restos mortais do piloto Ron Arad.

“Não foi encontrado nenhum resto mortal, nem algum objeto ligado a Ron Arad”, informou um comunicado militar. A operação “não provocou vítimas” do lado israelense.

O Exército afirmou que “continuará com as operações sem descanso” para “trazer de volta todos os filhos de Israel, os soldados mortos em combate e os desaparecidos, à sua pátria”.

Ron Arad desapareceu em 1986 após ejetar-se de seu avião derrubado sobre o Líbano.

Ele foi capturado por grupos xiitas durante a guerra civil libanesa (1975-1990). Embora o corpo nunca tenham sido recuperado, ele é considerado falecido.

