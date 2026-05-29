Opositora se diz determinada a negociar transição com Delcy na Venezuela

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A líder opositora María Corina Machado manifestou-se nesta quinta-feira (28) determinada a negociar uma transição democrática com o governo que ocupa de forma interina o poder na Venezuela desde a queda de Nicolás Maduro, em janeiro.

A oposição reivindica a vitória de seu candidato, Edmundo González Urrutia, nas eleições presidenciais de 2024, alegando que Maduro venceu por meio de fraude. Cinco meses após a queda do presidente, a ganhadora do Nobel da Paz pede negociações com a presidente interina, Delcy Rodríguez, para a convocação de novas eleições.

María Corina solicitou o apoio dos Estados Unidos a fim de “promover uma negociação política séria, firme e responsável com o regime interino para restaurar a democracia na Venezuela”, indica um comunicado assinado pela ganhadora do Nobel da Paz ao fim de um encontro com partidos venezuelanos de oposição no Panamá.

Embora o documento não mencione candidatos eleitorais, María Corina já deixou clara sua intenção de participar. “Eu serei a candidata”, disse na semana passada, durante um comício para 2.000 venezuelanos no Panamá.

As denúncias de fraude geraram uma onda de repressão pós-eleitoral que terminou com mais de 2.000 detidos e dezenas de líderes políticos exilados, segundo um relatório da Human Rights Watch.

A oposição considera que, para criar um ambiente favorável ao processo de transição, é necessária a plena libertação dos presos políticos, o retorno seguro dos exilados e o “desmantelamento do aparato repressivo”, assim como dos “grupos armados, ilegais ou terroristas”, indica o texto.

O governo da Venezuela considera María Corina uma “fugitiva da Justiça” e a acusa de ter solicitado a intervenção militar americana que depôs Maduro.

A opositora está exilada desde dezembro, quando protagonizou uma fuga dramática do país para receber o Prêmio Nobel da Paz em Oslo. Desde então, ela se reúne com líderes políticos de diversos países, especialmente com o governo americano.

O presidente Donald Trump declarou estar “satisfeito” com a presidência de Delcy Rodríguez, que implementou reformas nos setores de petróleo e mineração que abrem as portas ao capital privado e estrangeiro.

María Corina anunciou em várias ocasiões que retornará para a Venezuela em breve, mas não divulgou nenhuma data.

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