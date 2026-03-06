Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

– Novos ataques com drones e mísseis contra Israel –

O Irã informou na noite desta sexta-feira (6) que disparou uma nova salva de drones e mísseis contra Israel.

– Capacetes azuis feridos no Líbano –

Um posto da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Finul) foi alvo de um ataque hoje, no sul do país. A ofensiva deixou capacetes azuis de Gana feridos, segundo um veículo estatal libanês.

– ONU alerta que situação pode ‘sair do controle’ –

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou os “ataques ilegais” no Oriente Médio e advertiu que a situação poderia “sair do controle”, no contexto de uma guerra regional que envolve vários países.

“É hora de parar os combates e estabelecer negociações diplomáticas sérias”, afirmou.

– Trump quer a ‘rendição’ do Irã –

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira em sua rede Truth Social que não buscará nenhum acordo com o Irã, do qual espera apenas uma “rendição incondicional” para pôr fim à guerra.

– Irã afirma ter atacado petroleiro dos EUA –

Um porta-voz do Exército iraniano afirmou que um petroleiro americano foi atacado e estaria “em chamas” no Golfo. Além disso, os Guardiões da Revolução iranianos disseram ter atacado sistemas de radar americanos nos Emirados Árabes, na Jordânia e no Catar.

A TV estatal iraniana afirmou que “outro” navio estavam em chamas no Estreito de Ormuz, após ser atingido por um drone. Segundo dados do MarineTraffic analisados pela AFP, apenas nove petroleiros, navios de carga e porta-contêineres atravessaram o estreito desde a última segunda-feira.

Os Guardiões também disseram ter atacado com drones e mísseis de precisão uma base aérea americana nos Emirados Árabe Unidos, da qual, segundo afirmou, foi lançado um ataque contra uma escola no Irã no primeiro dia do conflito.

– Barril de petróleo supera os 90 dólares –

Os preços do petróleo subiram nesta sexta-feira impulsionados pelos riscos sobre o fornecimento deste hidrocarboneto no Oriente Médio.

O barril de Brent, referência internacional do petróleo, ultrapassou os 92 dólares (R$ 482,5, na cotação atual), sua marca mais alta desde 2023.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI), registrou brevemente 90,48 dólares (R$ 474,5), uma alta de mais de 11%.

– 300 mil deslocados no Líbano (ONG) –

O Conselho Norueguês para Refugiados (NRC, na sigla em inglês) informou nesta sexta-feira que 300 mil pessoas no Líbano foram deslocadas em consequência dos ataques aéreos e das ordens de evacuação por parte de Israel.

O balanço da ofensiva israelense no Líbano desde segunda-feira é de 217 mortos e 798 feridos, anunciou o Ministério da Saúde.

– Hezbollah insta israelenses a evacuarem zona fronteiriça com o Líbano –

O movimento libanês pró-Irã Hezbollah pediu a evacuação das localidades israelenses situadas “a menos de cinco quilômetros” da linha de fronteira, após um apelo semelhante feito por Israel aos habitantes de amplas regiões do Líbano.

O Exército israelense afirmou ter matado mais de 70 combatentes do Hezbollah e atacado mais de 500 alvos no Líbano desde o início de sua ofensiva.

– Espanha classifica a guerra de ‘erro assombroso’ –

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, em confronto com Donald Trump devido à guerra contra o Irã, qualificou o conflito como um “erro assombroso” e insistiu que a “colaboração leal” deve prevalecer sobre o “confronto” na relação com os Estados Unidos.

– Explosões em Kuwait, Manama, Erbil e Basra –

Novas explosões ressoaram no centro da capital do Kuwait, assim como na capital do Bahrein, Manama, informaram jornalistas da AFP.

Na Arábia Saudita, as autoridades afirmaram ter interceptado um “míssil de cruzeiro” no centro do país.

Em Erbil, na região autônoma do Curdistão iraquiano, uma explosão ocorreu perto do aeroporto, que abriga tropas da coalizão liderada pelos Estados Unidos.

Também no Iraque, drones atacaram o aeroporto e os campos petrolíferos de Basra, no sul. Já no norte, houve novas ofensivas contra instalações de grupos de oposição curdos iranianos, segundo um responsável do Partido Democrático do Curdistão Iraniano (PDKI), no exílio.

– Filipinas reduz a semana de trabalho devido à guerra –

As Filipinas, um país pobre em petróleo, adotaram a semana de trabalho de quatro dias diante da previsível alta dos preços dos combustíveis como consequência da guerra com o Irã, anunciou nesta sexta-feira o presidente Ferdinand Marcos.

– Explosões em Teerã, Israel ataca ‘infraestrutura do regime’ –

A TV pública iraniana Irib reportou “várias explosões” na capital do país, depois que o Exército israelense anunciou uma onda de ataques “em larga escala contra a infraestrutura do regime terrorista iraniano em Teerã”.

O Exército de Israel informou ter atacado “mais de 400 alvos” no Irã nesta sexta-feira. “Estamos esmagando o regime iraniano”, afirmou o chefe do Estado-Maior, Elya Zamir.

– Presidente do Irã diz que países tentam mediar –

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, indicou nesta sexta que alguns países “começaram a tentar exercer uma mediação” para encerrar a guerra com os Estados Unidos e Israel, mas alertou que tais esforços devem ser dirigidos àqueles que iniciaram as hostilidades.

