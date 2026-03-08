Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

– Novo líder supremo –

A Assembleia de Especialistas do Irã anunciou Mojtaba Khamenei como novo líder supremo do país.

– Militares americanos mortos –

O Comando Central dos Estados Unidos anunciou a morte de um militar ferido em um ataque iraniano em 1º de março, o que aumentou o número total de baixas americanas em combate para sete desde o início da guerra, em 28 de fevereiro.

– Trump alerta que próximo líder iraniano não vai durar sem a sua aprovação –

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou neste domingo que o próximo líder supremo do Irã “não vai durar muito” sem a sua aprovação, depois que a Assembleia de Especialistas anunciou que escolheu o sucessor de Ali Khamenei, mas sem revelar sua identidade.

“Ele vai ter que obter nossa aprovação”, disse Trump ao canal ABC News. “Se ele não obtiver nossa aprovação, não vai durar muito”.

– Irã reitera que o povo iraniano deve escolher seu líder –

“Não permitimos que ninguém interfira em nossos assuntos internos. É responsabilidade do povo iraniano escolher seu novo líder”, declarou o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi.

Araghchi ressaltou que é “evidente” que os mísseis iranianos não podem atingir o território dos Estados Unidos, mas advertiu: “O que podemos fazer, sim, é atacar as bases e instalações americanas ao nosso redor, que infelizmente estão no território de nossos países vizinhos”.

– Irã ameaça com alta do petróleo –

O Exército do Irã advertiu neste domingo (8) que atacará instalações petrolíferas na região se Israel continuar os bombardeios contra sua infraestrutura energética, após um ataque contra quatro depósitos e um centro logístico que deixou Teerã na escuridão em plena luz do dia.

“Se podem tolerar que o petróleo suba para mais de 200 dólares por barril, continuem com esse jogo”, declarou o porta-voz do comando militar central do Irã, Ebrahim Zolfaghari.

– Israel adverte que a guerra pode se prolongar –

O chefe do Estado-Maior de Israel, o tenente-general Eyal Zamir, afirmou que o conflito pode se prolongar e pediu paciência.

“Israel está em estado de emergência há dois anos, é preciso esperar que isso ainda leve muito tempo, devemos ter paciência”, disse Zamir em um vídeo divulgado pelo Exército.

– Irã pronto para “ao menos seis meses de guerra intensa” –

“As forças armadas da república islâmica do Irã são capazes de sustentar ao menos seis meses de guerra intensa no ritmo atual”, declarou o porta-voz da Guarda Revolucionária, Ali Mohammad Naini, citado pela agência de notícias Fars.

– Dois mortos na Arábia Saudita –

Na Arábia Saudita, duas pessoas morreram e 12 ficaram feridas na queda de um projétil em uma área residencial de Al-Jarj. A província abriga uma importante base americana.

– Israel afirma que atacou ‘força espacial’ no Irã –

O Exército israelense afirmou que atacou o quartel-general da “força espacial” da Guarda Revolucionária do Irã, em Teerã. Também anunciou que desmantelou o alvo que servia como centro de recepção, transmissão e pesquisa da Agência Espacial Iraniana.

Um bombardeio de Israel contra depósitos de combustível no Irã cobriu Teerã com uma nuvem densa de fumaça.

– Balanço de deslocados no Líbano –

Autoridades libanesas informaram que 394 pessoas morreram em ataques israelenses na última semana, incluindo 83 crianças e 42 mulheres. Também anunciaram 517.000 deslocados pela guerra.

Mais cedo, um ataque de Israel atingiu um hotel no centro de Beirute, a primeira ação desse tipo desde o início da ofensiva israelense no Líbano, que se concentrava nos redutos do movimento pró-Irã Hezbollah, no subúrbio da capital.

O Exército israelense informou que lançou um ataque de precisão contra o hotel onde se reuniam comandantes da Guarda Revolucionária, e afirmou que cinco membros dessa força militar morreram, três deles comandantes da Força Quds, unidade de elite.

– Conversas de Macron –

O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou que conversou com Donald Trump e com o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, e afirmou que enfatizou “a necessidade de o Irã cessar imediatamente seus ataques contra países da região”.

– Mísseis iranianos contra Israel e Jordânia –

Explosões atingiram Tel Aviv no começo da tarde. A Guarda Revolucionária, exército ideológico do Irã, anunciou que lançou mísseis contra as cidades israelenses de Tel Aviv e Beersheva, e contra uma base aérea na Jordânia.

