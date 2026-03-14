Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

– Ameaça do Exército –

O Exército iraniano prometeu neste sábado “reduzir a cinzas” as instalações de energia vinculadas aos Estados Unidos no Oriente Médio, em resposta ao presidente Donald Trump, que ameaçou atacar a infraestrutura petrolífera de Teerã na ilha de Kharg.

– Evacuações no Catar –

O Ministério do Interior do Catar informou neste sábado que estava evacuando várias áreas, enquanto o Irã intensifica sua campanha aérea de represália contra os países do Golfo.

No distrito central de Musheireb, em Doha, alguns moradores receberam alertas em seus telefones indicando que “evacuem a área imediatamente… para o local seguro mais próximo como medida de precaução temporária”.

– Israel atinge base da força da ONU –

Projéteis israelenses atingiram nesta sexta-feira um quartel-general dos capacetes azuis no sul do Líbano, informou a Agência Nacional de Informação (ANI, oficial).

“Projéteis israelenses caíram dentro do quartel-general do batalhão nepalês das forças da Finul, na cidade de Mays al-Jabal”, indicou a ANI, em meio aos confrontos entre Israel e o movimento pró-iraniano Hezbollah.

Nem a Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Finul) nem o exército israelense confirmaram até o momento essa informação.

– Irã lança novos ataques contra Israel –

O Irã lançou uma nova salva de mísseis contra Israel, informaram os meios de comunicação estatais pouco depois da meia-noite deste sábado em Teerã, mas os serviços de resgate israelenses indicaram que não foram registradas vítimas.

– EUA envia mais navios e fuzileiros navais ao Oriente Médio –

Os Estados Unidos enviarão mais fuzileiros navais e navios ao Oriente Médio duas semanas após o início da campanha contra o Irã, informaram nesta sexta-feira meios de comunicação americanos.

O Wall Street Journal citou autoridades americanas que afirmaram que o “USS Tripoli”, baseado no Japão, e os fuzileiros navais designados a bordo estão se dirigindo para a região.

O New York Times informou que 2.500 fuzileiros navais, a bordo de até três navios, estão a caminho do Oriente Médio.

– Turquia pede aos cidadãos que evitem viagens não essenciais ao Iraque –

A Turquia aconselhou nesta sexta-feira seus cidadãos a evitarem viagens não essenciais ao Iraque, diante do envolvimento do país na guerra entre Irã e Estados Unidos e Israel.

– Fortes explosões em Teerã –

Potentes explosões sacudiram na noite desta sexta-feira (13) a capital iraniana, informou um jornalista da AFP.

– Detenções em Abu Dhabi –

A polícia de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, informou neste sábado (14, data local) que deteve 45 pessoas de várias nacionalidades por “espalhar desinformação” sobre os ataques do Irã, que manteve sua ofensiva no Golfo.

“O Departamento de Investigação Criminal da Polícia de Abu Dhabi deteve 45 indivíduos de diversas nacionalidades por filmar diferentes locais durante os acontecimentos em curso e publicá-los em plataformas de redes sociais”, informou a polícia.

– US$ 10 milhões –

Os Estados Unidos ofereceram uma recompensa de 10 milhões de dólares (R$ 52,5 milhões) por informações sobre o paradeiro do guia supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, e de outros altos funcionários desse país.

“Essas pessoas dirigem e controlam vários elementos do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, que planeja, organiza e executa atos de terrorismo em todo o mundo”, afirmou o Departamento de Estado.

– Corridas de F1 canceladas –

Os Grandes Prêmios de Fórmula 1 do Bahrein e da Arábia Saudita serão cancelados ou adiados devido à guerra no Oriente Médio, indicou à AFP uma fonte.

O GP do Bahrein está programado para o fim de semana de 10 a 12 de abril, enquanto o da Arábia Saudita deveria ser realizado uma semana depois.

– Bolsas em queda, petróleo em torno de US$ 100 –

Os preços do barril de petróleo estão ligeiramente acima dos 100 dólares e as bolsas recuaram na segunda semana de conflito.

– 7.600 bombardeios no Irã –

Israel afirmou que realizou 7.600 bombardeios no Irã desde o início da guerra em 28 de fevereiro e 1.100 no Líbano, onde o exército israelense conduz desde 2 de março uma campanha contra o movimento islamista Hezbollah, aliado de Teerã.

– 111 drones –

A Guarda Revolucionária do Irã indicou que derrubou 111 drones inimigos “de diferentes tipos” desde o início da guerra desencadeada por ataques dos Estados Unidos e de Israel.

– Explosões em Tel Aviv –

Várias explosões sacudiram nesta sexta-feira Tel Aviv, no centro de Israel, onde soaram as sirenes de alerta, informaram jornalistas da AFP depois de o exército israelense indicar disparos de mísseis a partir do Irã.

As explosões foram ouvidas até Jerusalém, a cerca de 70 quilômetros de Tel Aviv.

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