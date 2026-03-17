Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

– Nova onda de ataques iranianos –

A Guarda Revolucionária do Irã anunciou, na noite desta segunda-feira (16), que lançou uma nova onda de ataques com mísseis e drones, que atingiram infraestruturas militares em Israel, assim como a base americana de Al Udeid, no Catar, a maior instalação militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, segundo as agências Mehr e Fars.

– Hezbollah anuncia ataques no Líbano contra tropas israelenses –

O movimento pró-Irã Hezbollah afirmou hoje ter voltado a atacar “com uma chuva de foguetes” soldados israelenses em Khiam, o primeiro ataque que reivindica nessa localidade do sul do Líbano desde que Israel anunciou operações no país.

– Trump pede à China que adie cúpula com Xi –

O presidente americano, Donald Trump, pediu à China que adiasse por um mês sua reunião com seu par, Xi Jinping, prevista para o início de abril, devido ao conflito com o Irã.

“Devido à guerra, quero estar aqui, sinto que tenho que estar aqui. Por isso, pedimos que adiasse por cerca de um mês.”

– Incêndio em Bagdá após ataque com drones –

Um incêndio ocorreu na noite de hoje no terraço de um hotel na Zona Verde de Bagdá, um perímetro fortificado onde ficam as embaixadas. O Ministério do Interior informou que não registrou vítimas nem danos causados pelo impacto do “projétil”.

Duas fontes de segurança iraquianas indicaram que um ataque com drones teve como alvo a embaixada dos Estados Unidos.

– Ataque com drone em campo de petróleo nos Emirados –

Um ataque com drones provocou nesta segunda um incêndio no importante campo petrolífero de Shah, nos Emirados Árabes Unidos, informaram as autoridades.

– A UE, relutante em reorientar sua missão marítima –

Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia, reunidos em Bruxelas, descartaram a ideia de enviar ao Estreito de Ormuz a missão europeia de proteção do tráfego marítimo Aspides, indicou a chefe da diplomacia do bloco, Kaja Kallas.

– Ataque de drones no Iraque –

Dois drones atacaram um importante campo petrolífero no sul do Iraque, informou um porta-voz do ministério responsável pelos hidrocarbonetos.

Um deles “atingiu uma torre de telecomunicações” sem causar danos e, segundo um funcionário de segurança, o outro teve como alvo os escritórios de uma empresa americana.

– Um ferido em Israel por ataques do Hezbollah –

O movimento libanês Hezbollah afirmou que lançou uma salva de foguetes e drones contra a localidade de Nahariya, no norte de Israel, onde os serviços de emergência Magen David Adom registraram um ferido.

– Mais de 1 milhão de deslocados no Líbano –

Os bombardeios aéreos israelenses sobre o Líbano mataram 886 pessoas desde 2 de março, entre elas 111 crianças, 67 mulheres e 38 profissionais de saúde, segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde libanês.

Além disso, a guerra obrigou mais de um milhão de pessoas a abandonar suas casas.

– Restos de mísseis em locais sagrados de Jerusalém –

A polícia de Israel informou que fragmentos de mísseis e restos de interceptadores caíram em locais sagrados de Jerusalém, incluindo a Esplanada das Mesquitas e “o complexo do Santo Sepulcro”, após disparos de mísseis procedentes do Irã.

– Risco de estagflação nos EUA –

A guerra no Oriente Médio coloca os Estados Unidos em alto risco de cair na estagflação, uma combinação de alta inflação e estagnação econômica, afirmou Joseph Stiglitz, Nobel de Economia.

“O risco de estagflação parece ser bastante alto para os Estados Unidos”, disse em uma entrevista à AFP.

– Falta de ‘entusiasmo’ –

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou alguns países pela resposta morna ao seu chamado para colaborar na proteção de petroleiros no Estreito de Ormuz, bloqueado de fato pelo Irã.

“Levamos 40 anos protegendo eles e não querem se envolver”, declarou. “Incentivamos fortemente as demais nações a se unirem a nós, e a fazê-lo rapidamente e com grande entusiasmo”.

– Irã ameaça atacar empresas dos EUA –

A Guarda Revolucionária do Irã ameaçaram atacar empresas americanas no Oriente Médio e pediram que os funcionários evacuem as instalações.

Esse corpo armado não especificou quais companhias serão alvo, mas na semana passada a agência de notícias Tasnim publicou no Telegram uma lista de possíveis objetivos que incluía os escritórios de gigantes tecnológicos como Amazon, Google, Microsoft e Nvidia em países do Golfo.

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