Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

– Israel quer tomar o “controle” de zona de segurança no sul do Líbano –

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, declarou nesta terça-feira que o Exército assumirá o controle do sul do Líbano até o rio Litani, a mais de 20 quilômetros da fronteira.

“Cinco pontes sobre o Litani que o Hezbollah utilizava para a passagem de terroristas e armas foram demolidas. As FDI (Forças de Defesa de Israel) controlarão o restante das pontes e a zona de segurança até o Litani”, afirmou.

– Irã ameaça Israel com ataques “contundentes” em apoio ao Líbano e palestinos –

A Guarda Revolucionária iraniana afirmou que efetuará ataques “contundentes” com mísseis e drones contra Israel se o país prosseguir com seus “crimes contra os civis do Líbano e da Palestina”, após 25 dias de guerra no Oriente Médio.

“Se persistirem os crimes contra os civis do Líbano e da Palestina”, as forças israelenses “serão alvo de ataques contundentes com mísseis e drones”, afirma um comunicado do exército ideológico da República Islâmica.

– Conselho de Direitos Humanos da ONU convoca reunião urgente pela guerra –

O Conselho de Direitos Humanos se reunirá na quarta-feira (25), em caráter de urgência, para debater os ataques do Irã contra vários países do Golfo e suas consequências para os direitos humanos na região, informou a ONU.

– Irã denuncia ataques contra instalações de gás –

Duas instalações de gás e um gasoduto foram alvos de ataques de Israel e dos Estados Unidos, informou a imprensa iraniana, horas após Donald Trump anunciar o adiamento de sua ameaça de atacar infraestruturas energéticas do país.

– Ataques com drones afetam braço de computação em nuvem da Amazon no Bahrein –

Os serviços da filial de computação em nuvem do grupo americano Amazon no Bahrein estão “afetados” após ataques com drones na região nas últimas 24 horas, informou a empresa à AFP, confirmando uma informação da Reuters.

– Lufthansa e Cathay Pacific prolongam suspensão de voos ao Oriente Médio –

O grupo Lufthansa prorrogou a suspensão dos voos de todas as suas companhias aéreas para o Oriente Médio até o final de abril, com suspensão até o final de outubro para algumas delas, devido à guerra na região.

A companhia aérea Cathay Pacific, de Hong Kong, informou que prorrogou até 31 de maio a suspensão de seus voos com pouso e decolagem em Dubai e Riade.

– Ao menos 15 ex-paramilitares mortos no Iraque –

Um “ataque americano” no oeste do Iraque matou 15 combatentes das Forças de Mobilização Popular (Hashd al-Shaabi), segundo um balanço atualizado divulgado por esta aliança de ex-paramilitares que inclui grupos pró-Irã.

Entre as vítimas está “o comandante de operações da (província de) Al Anbar para o Hashd al-Shaabi, Saad Dawai”, afirmou a aliança, integrada às forças oficiais do Estado iraquiano, mas cujos grupos armados são conhecidos por atuar por conta própria.

– Explosões e quatro feridos em Tel Aviv –

Quatro pessoas ficaram levemente feridas na manhã de terça-feira em Tel Aviv, onde foram registradas explosões após um alerta de mísseis iranianos, informou o Magen David Adom, o equivalente israelense da Cruz Vermelha.

O organismo divulgou vídeos de um edifício parcialmente destruído e de veículos em chamas.

A televisão estatal iraniana anunciou que Teerã lançou uma “nova onda de mísseis” contra Israel. Mais tarde, o Exército israelense informou que tentava interceptar os projéteis.

– Dois mortos ao sudeste de Beirute –

Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas em um ataque israelense contra a localidade de Bshamoun, ao sudeste de Beirute, anunciou o Ministério da Saúde libanês.

– Sete ataques israelenses em Beirute –

Segundo a agência oficial de notícias libanesa ANI, Israel executou sete ataques aéreos durante a noite contra alvos do Hezbollah nos subúrbios do sul de Beirute.

– Cotação do petróleo supera 100 dólares –

O preço do petróleo Brent subiu nesta terça-feira e voltou a superar 100 dólares por barril, um dia após uma queda de mais de 10% provocada pelo anúncio de Trump de negociações com Teerã – a República Islâmica negou conversações.

Nas operações asiáticas, o Brent do Mar do Norte, referência internacional, subia 3,89%, a 103,83 dólares. O West Texas Intermediate (WTI), referência do mercado americano, disparava 3,89%, a 91,53 dólares.

– Von der Leyen pede o fim das hostilidades –

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu, durante uma visita à Austrália, o fim das hostilidades no Oriente Médio, ao destacar suas “consequências sobre os preços do gás e do petróleo”.

– Novos ataques no Golfo –

A Arábia Saudita anunciou durante a madrugada desta terça-feira que destruiu quase 20 drones no leste do país, sem revelar mais detalhes. O Exército do Kuwait anunciou respostas às “ameaças de drones e mísseis”.

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