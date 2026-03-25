Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

– Ataques israelenses no Líbano –

Nove pessoas morreram na madrugada desta quarta-feira (25) em três ataques aéreos israelenses contra localidades do sul do Líbano, região considerada um reduto do movimento pró-Irã Hezbollah, segundo a agência de notícias oficial libanesa ANI.

– Incêndio em aeroporto –

Um depósito de combustível do Aeroporto Internacional do Kuwait pegou fogo após ser alvo de um ataque com drone, informou nesta quarta-feira a Autoridade de Aviação Civil do emirado.

“Segundo informações preliminares, os danos limitam-se a prejuízos materiais e não houve vítimas”, publicou a Autoridade na rede social X.

– Israel bombardeia Teerã –

O Exército israelense anunciou na noite desta terça-feira que bombardeava Teerã, após reportar mísseis iranianos dirigidos contra Israel.

– EUA envia ao Irã plano para encerrar a guerra –

Os Estados Unidos enviaram ao Irã um plano de 15 pontos para acabar com a guerra, que poderia incluir limites severos ao seu programa nuclear e a reabertura do “streito de Ormuz, reportaram veículos de imprensa nesta terça-feira.

– Controle do Estreito de Ormuz –

O Irã afirmou que os “navios não hostis” podem transitar pelo Estreito de Ormuz desde que respeitem as normas de segurança e proteção, segundo um comunicado enviado à Organização Marítima Internacional (OMI).

A OMI informou que o documento, datado de domingo, foi emitido pelo Ministério das Relações Exteriores do Irã, com um pedido para que fosse divulgado pela organização, que o comunicou aos seus Estados-membros e a ONGs.

– Irã relata ataque a usina nuclear e AIEA pede moderação –

A agência de energia atômica do Irã informou na noite desta terça-feira que a usina nuclear de Bushehr, no sul do país, foi atingida por um ataque que não causou danos, e acusou os Estados Unidos e Israel de serem os responsáveis.

Após receber de Teerã a comunicação sobre o ataque, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) publicou no X: “O diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, reitera o apelo à máxima moderação, para evitar riscos à segurança nuclear durante o conflito”.

– Iraque prende quatro pessoas após ataques contra base na Síria –

O Iraque deteve quatro pessoas com relação a um ataque com foguetes lançado contra uma base militar na vizinha Síria, indicaram autoridades na noite desta terça-feira.

O ataque de segunda-feira teve como alvo uma base militar no nordeste da Síria, na província de Hasaka, que até há pouco tempo havia abrigado forças americanas de uma coalizão internacional antijihadista.

– Macron pede que Irã participe ‘de boa-fé nas negociações’ –

O presidente francês, Emmanuel Macron, conclamou nesta terça-feira o Irã a “engajar-se de boa-fé nas negociações” visando uma “desescalada” do conflito no Oriente Médio, ao fim de uma conversa com seu par iraniano, Masoud Pezeshkian.

– Operações dos EUA contra o Irã –

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou em comunicado enviado à AFP que, enquanto Donald Trump e seus negociadores “exploram essa nova possibilidade diplomática, a operação Fúria Épica continua sem cessar para alcançar os objetivos militares estabelecidos pelo comandante-chefe e pelo Pentágono”.

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