Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

– Comandante da Marinha da Guarda Revolucionária “eliminado” –

O ministro israelense da Defesa, Israel Katz, anunciou que o Exército do país matou, em um ataque aéreo, Alireza Tangsiri, comandante da Marinha da Guarda Revolucionária iraniana.

“Na noite passada, em uma operação precisa e letal, o Exército eliminou o comandante da Marinha da Guarda Revolucionária, Tangsiri, ao lado de outros oficiais do comando naval”, disse Katz em um vídeo.

– Soldado israelense morto –

O Exército israelense anunciou a morte de um soldado em combates contra o movimento Hezbollah, apoiado pelo Irã, no sul do Líbano.

– Dois mortos em Abu Dhabi –

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas na queda de destroços de um míssil interceptado nas imediações de Abu Dhabi.

– Petróleo em alta –

A cotação do petróleo tipo Brent – considerado a referência mundial – subia 2,48%, a 104,76 dólares. O preço do WTI avançava 2,91%, a 92,95 dólares.

– Feridos em Israel –

Ataques com mísseis procedentes do Irã deixaram seis pessoas levemente feridas em Israel, informaram os serviços médicos. Antes, as sirenes de alerta foram acionadas no centro do país, em algumas áreas de Jerusalém e na Cisjordânia ocupada.

– Drones e mísseis no Golfo –

O governo dos Emirados Árabes Unidos informou que estava repelindo ataques com drones e mísseis procedentes do Irã. Arábia Saudita e Kuwait também relataram novos ataques.

– “Não há estratégia”, diz o ministro da Defesa da Alemanha –

“Não queremos ser arrastados para esta guerra”, afirmou o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, durante uma visita à Austrália.

“O que mais me preocupa nesta guerra é que não houve consultas, não há uma estratégia, não há um objetivo claro e, o pior do meu ponto de vista, é que não há uma estratégia de saída”, afirmou.

– Ataques israelenses em “larga escala” no Irã –

O Exército israelense anunciou “uma série de ataques em larga escala contra infraestruturas do regime terrorista iraniano em vários locais do país”, no 27º dia da guerra no Oriente Médio.

A agência de notícias iraniana Fars informou no Telegram que duas áreas residenciais da cidade central de Isfahan foram atingidas.

– China vê “sinais” iranianos a favor de diálogo –

O chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, afirmou que “tanto os Estados Unidos como o Irã enviaram sinais a favor das negociações, o que permite entrever um raio de esperança para a paz”, durante uma conversa telefônica com seu homólogo egípcio, Badr Abdelatty.

– Negociadores iranianos temem ser “assassinados por sua própria gente”, diz Trump –

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou na quarta-feira que o Irã deseja um acordo, mas que os líderes iranianos responsáveis por “negociar” com Washington temem ser “assassinados”.

“Eles estão negociando e querem muito chegar a um acordo, mas têm medo de dizê-lo, porque temem ser assassinados por sua própria gente”, disse o presidente americano durante um jantar com congressistas republicanos.

– Irã diz que “não tem a intenção de negociar” –

O Irã “não tem a intenção de negociar, e sim de seguir resistindo”, afirmou na quarta-feira o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, sobre as conversações mencionadas por Trump nos últimos dois dias.

Que os Estados Unidos “falem de negociações agora é um reconhecimento de derrota” por parte de Washington, avaliou o chefe da diplomacia iraniana em declarações à televisão estatal.

– Kuwait prende seis pessoas vinculadas ao Hezbollah libanês –

O Ministério do Interior do Kuwait anunciou a detenção de seis pessoas vinculadas ao movimento libanês pró-iraniano Hezbollah, acusadas de planejar “assassinatos” no emirado.

– Ormuz está “fechado apenas para os inimigos”, diz chanceler do Irã –

Abbas Araghchi afirmou que o Estreito de Ormuz, uma rota marítima estratégica para o trânsito internacional de hidrocarbonetos, está “fechado apenas para os inimigos”. Ele acrescentou que o Exército iraniano já havia “garantido uma passagem segura” aos navios dos países amigos.

– Irã rejeita plano americano, afirma TV estatal –

Teerã rejeitou, segundo a televisão estatal, o plano americano de 15 pontos que pretende encerrar a guerra, um documento transmitido pelo Paquistão, que atua como mediador.

O embaixador do Irã em Islamabad afirmou que não houve nenhuma discussão entre Washington e Teerã para alcançar a paz.

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