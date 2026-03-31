Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

afp_tickers

5 minutos

Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

– Trump diz que EUA sairá do Irã ‘muito em breve’ –

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta terça-feira que os Estados Unidos encerrarão suas operações no Irã “muito em breve”.

Ao ser questionado sobre os altos preços dos combustíveis nos Estados Unidos desde o início da guerra, Trump disse: “Tudo o que tenho a fazer é sair do Irã, e faremos isso muito em breve, e os preços vão despencar.” Em seguida, mencionou um prazo de “duas, talvez três, semanas”.

– Explosões em Beirute –

Três explosões abalaram o subúrbio do sul de Beirute na manhã desta quarta-feira (1), segundo jornalistas da AFP. Uma coluna de fumaça se ergueu a partir do distrito de Jnah, e ambulâncias se dirigiam ao local.

Meios de comunicação estatais também informaram que um ataque aéreo israelense atingiu um carro em uma estrada ao sul de Beirute.

– Sequestro de jornalista no Iraque –

Uma jornalista americana foi sequestrada nesta terça-feira em Bagdá por um suposto grupo armado pró-Irã, anunciou o governo dos Estados Unidos.

A jornalista foi identificada como Shelly Kittleson por organizações de defesa da liberdade de imprensa e pelo Al-Monitor, uma das publicações para as quais ela trabalha.

– Oito mortos em ataques israelenses no Líbano –

Ataques israelenses no sul do Líbano mataram oito pessoas nesta terça-feira, segundo o Ministério da Saúde.

Em uma das ações, 3 pessoas morreram no distrito de Tiro e 19 ficaram feridas, enquanto outras 4 morreram em um ataque no distrito de Sidon, informou o ministério. Um terceiro ataque em Bint Jbeil matou um paramédico.

– Preços do petróleo caem –

Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta terça-feira, após declarações do presidente do Irã de que tem vontade de acabar com a guerra.

O barril do Brent para entrega em junho recuou 3,18%, aos 103,97 dólares, e o do WTI para entrega em maio caiu 1,46%, aos 101,38 dólares.

– Papa conclama ao diálogo –

O papa Leão XIV declarou nesta terça-feira que espera que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esteja buscando uma saída para a guerra, e fez um apelo ao diálogo.

“Disseram-me que o presidente Trump declarou recentemente que gostaria de pôr fim à guerra; esperemos que ele esteja buscando uma saída, esperemos que esteja buscando uma forma de reduzir a violência, os bombardeios”, disse o pontífice americano, ao deixar sua residência em Castel Gandolfo.

– Israel diz que seguirá ‘esmagando’ o regime no Irã –

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou que Israel continuará sua ofensiva contra o Irã.

“A campanha não terminou”, afirmou o primeiro-ministro em uma declaração televisionada. “Vamos continuar esmagando” o governo iraniano.

– Líbano denuncia plano israelense como nova ocupação de seu território –

O ministro da Defesa do Líbano, general de divisão Michel Menassa, afirmou que o plano de Israel de estabelecer uma “zona de segurança” no sul do país, “não são apenas ameaças”, mas refletem “uma intenção clara de impor uma nova ocupação do território libanês, deslocar à força centenas de milhares de cidadãos e destruir sistematicamente povoados e cidades do sul”.

O ministro israelense da Defesa, Israel Katz, disse que seu país pretende ocupar partes do sul do Líbano assim que a guerra contra o grupo islamista pró-iraniano Hezbollah acabar.

– Irã quer pôr fim à guerra, com garantias –

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou que seu país está disposto a encerrar a guerra com Israel e os Estados Unidos, mas quer garantias de que o conflito não se repetirá.

“Temos a vontade necessária para pôr fim a este conflito, desde que sejam cumpridas as condições essenciais, especialmente as garantias exigidas para evitar a repetição da agressão”, declarou Pezeshkian em uma conversa por telefone com o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

– Países árabes têm prejuízo bilionário –

A guerra que devasta o Oriente Médio há mais de um mês teve um custo de pelo menos 186 bilhões de dólares (970 bilhões de reais) para os países árabes da região, o que representa 6% de seu PIB, estimou o secretário-geral adjunto da ONU, Abdallah Al Dardari.

Outra série de relatórios publicados nesta terça-feira pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) advertiu que um mês de guerra no Oriente Médio poderia apagar todo o crescimento econômico que os países árabes alcançaram em 2025.

– Irã ameaça empresas dos EUA –

A Guarda Revolucionária iraniana ameaçou, nesta terça-feira (31), atacar empresas americanas no Oriente Médio no caso de um novo “assassinato” de altos dirigentes iranianos.

O exército ideológico da República Islâmica publicou uma lista de 18 empresas, entre elas Google, Apple, Meta e Tesla.

burx-bdx/jnd/gmo/mas-arm/jvb/dbh/fp-jc/aa/mvv/ic/rpr