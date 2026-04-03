Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

– Irã diz que derrubou um segundo avião de combate dos EUA –

O exército iraniano informou ter derrubado um segundo avião de combate americano no Golfo Pérsico, segundo veículos de comunicação estatais.

Washington não negou, nem confirmou estas informações de imediato.

– Um morto na Síria e outro nos Emirados –

Veículos estatais sírios disseram que fogo israelense matou um homem na província de Quneitra (sul), perto das Colinas de Golã, região ocupada por Israel.

A agência síria SANA disse que o homem morreu no ataque de um tanque, enquanto a TV estatal reportou que o alvo foi um veículo.

Um cidadão egípcio morreu e outros quatro ficaram feridos após um incêndio em um complexo gasífero em Abu Dhabi na queda de escombros de um ataque interceptado, informou o escritório de imprensa do governo.

– Trump é informado sobre caça dos EUA derrubado no Irã –

O presidente americano, Donald Trump, “foi informado” sobre a situação depois que um avião de combate americano foi abatido no Irã, declarou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Segundo veículos de comunicação americanos, um dos membros da tripulação da aeronave foi resgatado e continuam as operações para encontrar o segundo.

– Casa Branca pede orçamento de defesa de US$ 1,5 trilhão em plena guerra –

A Casa Branca enviou um projeto de orçamento de defesa ao Congresso de 1,5 trilhão de dólares (R$ 7,7 trilhões) até 2027, em um momento em que os Estados Unidos enfrentam gastos importantes pela guerra no Irã.

Se for aprovado, seria o maior aumento desde a Segunda Guerra Mundial, segundo a imprensa americana, e implicaria um aumento de 42% no orçamento global do Pentágono.

– OMS preocupada com “múltiplos ataques” contra centros de saúde no Irã –

O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS) denunciou os “múltiplos ataques” contra os centros de saúde no Irã desde o início da guerra, lamentando em particular que o Instituto Pasteur agora se encontre em “incapacidade” de operar.

– Embaixada dos EUA no Líbano alerta para possíveis ataques contra universidades –

A embaixada dos Estados Unidos no Líbano, onde o movimento pró-iraniano Hezbollah está em guerra contra Israel, afirmou que o Irã e seus grupos afins poderiam atacar universidades no país.

– Israel anuncia “onda de ataques em larga escala” em Teerã –

O Exército israelense anunciou uma onda de ataques em larga escala em Teerã, de modo paralelo aos bombardeios em Beirute.

“Além dos bombardeios em Beirute, as Forças de Defesa de Israel iniciaram uma onda de ataques em larga escala contra a infraestrutura do regime iraniano em Teerã”, afirmou o Exército em um comunicado.

– Missas de Páscoa canceladas em Dubai –

As duas igrejas católicas de Dubai anunciaram nesta sexta-feira, em plena Páscoa, o cancelamento das missas até nova ordem, em virtude das “diretrizes do governo” emitidas por causa da guerra no Oriente Médio.

– Putin e Erdogan pedem cessar-fogo –

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e seu homólogo da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, exigiram um cessar-fogo imediato no Oriente Médio em uma conversa telefônica, informou o Kremlin.

Durante a conversa, eles enfatizaram que a guerra “acarreta graves consequências não apenas a nível regional, mas também mundial, sobretudo nos setores de energia, comércio e logística”, segundo Moscou.

– Meloni visita a Arábia Saudita –

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, iniciou uma visita à Arábia Saudita que pretende “reforçar a segurança energética nacional”, informou uma fonte do governo da Itália, um país muito dependente das importações de energia.

Durante a viagem, Meloni se reunirá com autoridades da Arábia Saudita, do Catar e dos Emirados Árabes Unidos, mas não foi informado se ela visitará os dois últimos países.

– Três soldados da ONU feridos em explosão no sul do Líbano –

A Força Interina das Nações Unidas no Líbano anunciou que três capacetes azuis ficaram feridos em uma explosão em uma de suas posições no sul do país. Três soldados da missão morreram na última semana.

– Bombardeios israelenses na periferia sul de Beirute –

O Exército israelense bombardeou os subúrbios do sul de Beirute, onde afirmou que atingiu “infraestruturas” do movimento islamista Hezbollah, depois de solicitar a evacuação da área.

– Imprensa iraniana afirma que Exército procura piloto de caça americano derrubado –

O Exército do Irã iniciou uma operação de busca pelo piloto de um caça americano atingido por um sistema de defesa aérea, informou a agência de notícias iraniana Fars.

“As forças militares lançaram uma operação de busca para encontrar o piloto do caça americano que foi atingido hoje” (sexta-feira, 3), anunciou a Fars.

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