Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

– Israel lança ataque contra o sul do Líbano –

O Exército israelense realizou, nesta quarta-feira (8), vários bombardeios no sul do Líbano, após emitir uma nova ordem de evacuação para a área da cidade de Tiro, segundo a agência oficial Agência Nacional de Informação.

– Dois feridos no Bahrein por ataque iraniano com drone –

Duas pessoas ficaram feridas nesta quarta-feira no Bahrein após um ataque iraniano com drone, informou o Ministério do Interior bareinita, poucas horas depois de entrar em vigor uma trégua entre Estados Unidos e Irã.

O Irã atacou o Bahrein e outros países do Golfo considerados aliados dos Estados Unidos durante a guerra iniciada em 28 de fevereiro contra a república islâmica.

– Primeiros navios cruzam o Estreito de Ormuz após anúncio da trégua –

Dois navios cruzaram o Estreito de Ormuz desde que o Irã aceitou reabrir essa passagem estratégica no âmbito de um acordo de cessar-fogo com os Estados Unidos, indicou nesta quarta-feira a empresa de monitoramento marítimo MarineTraffic.

– Kuwait e Emirados enfrentam onda de ataques iranianos após a trégua –

Kuwait e Emirados Árabes Unidos afirmaram nesta quarta-feira que suas defesas aéreas repeliram uma onda de ataques iranianos, apesar do anúncio da trégua com os Estados Unidos.

No Kuwait, o ataque com drones causou danos em instalações petrolíferas, usinas elétricas e instalações de dessalinização de água, segundo o Exército.

– Israel apoia trégua dos EUA com Irã –

Israel apoiou nesta quarta-feira a decisão do presidente americano, Donald Trump, de suspender os bombardeios contra o Irã por duas semanas como parte de um acordo de trégua em troca de que o governo iraniano reabra o Estreito de Ormuz.

– Oposição de Israel classifica cessar-fogo com o Irã como “desastre” –

O líder da oposição israelense, Yair Lapid, criticou o cessar-fogo com o Irã e acusou o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, de não ter alcançado os objetivos da guerra.

“Nunca houve um desastre político como este em toda a nossa história. Israel nem sequer esteve perto da mesa quando foram tomadas decisões relativas ao núcleo da nossa segurança nacional”, escreveu na rede social X.

– IATA diz que serão necessários “meses” para normalizar o abastecimento e o preço do combustível –

O diretor da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) afirmou que o abastecimento e o preço do combustível de aviação levarão “meses” para se normalizar, mesmo se o Estreito de Ormuz permanecer aberto.

– EUA ajudarão a “descongestionar” o tráfego no Estreito de Ormuz –

O presidente Donald Trump disse em uma mensagem na Truth Social que os Estados Unidos ajudarão a “descongestionar” o tráfego no Estreito de Ormuz.

– Trump acredita que China levou Irã a negociar –

Donald Trump disse na terça-feira à AFP que acredita que a China ajudou a levar o Irã à mesa de negociações para acordar um cessar-fogo após mais de cinco semanas de guerra.

“Ouvi dizer que sim”, disse Trump em uma entrevista telefônica ao ser questionado se Pequim havia intervindo para que Teerã, um dos aliados do gigante asiático, aceitasse uma trégua de duas semanas.

– Trump: “Vitória” para os Estados Unidos –

Trump afirmou à AFP que os Estados Unidos obtiveram uma “vitória” após pactuar o cessar-fogo apenas uma hora antes de expirar o prazo que havia estabelecido.

“Uma vitória total e completa, 100%. Sem dúvida”, afirmou, e acrescentou que o urânio do Irã estará “perfeitamente controlado” no âmbito da trégua.

– EUA não descartam negociações “presenciais” com o Irã –

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, elogiou o cessar-fogo e disse que “o sucesso” das forças armadas “gerou a máxima influência” sobre o Irã.

Pouco antes, Leavitt disse que Washington considera manter “negociações presenciais” com Teerã, que anunciou que as partes manterão conversas a partir da próxima sexta-feira e durante duas semanas em Islamabad.

– Otan manterá conversas com Trump –

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, manterá conversas com o presidente Trump em Washington nesta quarta-feira após o anúncio de um cessar-fogo com o Irã, segundo um funcionário da aliança atlântica.

– Petróleo cai 15%, e fica abaixo de 100 dólares –

O preço do petróleo caiu mais de 15% após o anúncio de trégua entre Estados Unidos e Irã.

Por volta de 6h30 no horário de Brasília, o West Texas Intermediate caiu 15,95%, para 94,94 dólares (R$ 490,06). Já o Brent do Mar do Norte, referência mundial, recuou 14,08%, para 93,88 dólares (R$ 484,59).

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