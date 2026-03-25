Os astronautas que sobrevoarão a Lua na missão Artemis II

afp_tickers

4 minutos

Estes são os quatro astronautas selecionados para a missão Artemis II da Nasa, a primeira a viajar para a Lua em mais de cinco décadas.

Os americanos Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch embarcarão com seu colega canadense Jeremy Hansen em 1º de abril para uma jornada de aproximadamente 10 dias que consistirá em orbitar a Lua, sem pousar.

A tripulação inclui a primeira mulher, a primeira pessoa negra e o primeiro não americano a participar de uma missão desse tipo — uma mudança significativa em relação à era Apollo.

– Reid Wiseman –

Aos 50 anos, Reid Wiseman será o comandante da missão. Nascido em Baltimore, ingressou na Nasa em 2009, após uma longa carreira na Marinha.

Para Wiseman, a missão realiza um sonho que ele antes considerava impossível. Em 2014, completou uma missão de 165 dias na Estação Espacial Internacional e, posteriormente, chefiou o escritório de astronautas da Nasa.

Após a morte de sua esposa por câncer em 2020, criou suas duas filhas, agora adolescentes, sozinho. Ele explicou abertamente a elas os riscos inerentes à sua profissão e à jornada que está prestes a empreender.

“Eu disse a elas: ‘Aqui está meu testamento, aqui estão os documentos… E se algo me acontecer, é isso que acontecerá com vocês'”, disse. “Faz parte da vida”.

– Victor Glover –

Victor Glover, de 49 anos, pilotará a espaçonave Orion. Veterano da Marinha e pai de quatro filhas, foi selecionado pela Nasa em 2013.

Seu interesse pelo espaço começou depois de assistir ao lançamento de um ônibus espacial da Nasa na televisão.

“Pensei: ‘Eu realmente quero pilotar um desses’.” Em 2020, ele se tornou o primeiro americano negro a participar de uma missão de longa duração à Estação Espacial Internacional.

Com a Artemis II, será o primeiro homem negro e a primeira pessoa não branca a viajar para a Lua, um marco que ele atribui ao caminho pavimentado por pioneiros como Guion Bluford, o primeiro americano negro no espaço.

– Christina Koch –

Christina Koch, de 47 anos, será a primeira mulher em uma missão lunar. Engenheira de formação e exploradora experiente, ela trabalhou em ambientes extremos como a Antártida.

Desde jovem, sonhava em ser astronauta e cresceu assistindo às imagens icônicas do programa Apollo.

Selecionada também em 2013, ela detém o recorde de voo espacial mais longo realizado por uma mulher, com 328 dias, e participou da primeira caminhada espacial totalmente feminina, ao lado de Jessica Meir.

“Sempre digo às pessoas: façam o que as assusta”, diz ela sobre seu lema pessoal. “E isso significa que preciso seguir meu próprio conselho”. Com a Artemis II, ela adiciona mais um marco à sua carreira na Nasa.

– Jeremy Hansen –

O canadense Jeremy Hansen, de 50 anos, completa a tripulação e será o primeiro não americano a orbitar a Lua.

Ex-piloto de caça da Força Aérea Real Canadense, ele ingressou na Agência Espacial Canadense em 2009. Trabalhou como contato com a Estação Espacial Internacional e como instrutor para novas gerações de astronautas.

Ele conta que, quando criança, viu uma foto de Neil Armstrong na Lua, um momento que despertou sua paixão pela exploração espacial.

A missão Artemis II será sua primeira viagem além da órbita da Terra. Com ela, este pai de três filhos realizará um sonho.

cha/mdo/js/mel/erl/jc/aa