Papa faz alerta contra ‘nova corrida armamentista’ com expiração de tratado nuclear EUA-Rússia

afp_tickers

2 minutos

O papa Leão XIV fez um alerta nesta quarta-feira (4) sobre o risco de uma “nova corrida armamentista”, a poucas horas da expiração do último acordo entre Estados Unidos e Rússia que limita o número de armas nucleares das duas potências.

“Faço um apelo urgente para que não abandonem este instrumento sem tentar garantir que tenha um acompanhamento concreto e eficaz”, disse o pontífice americano, que considera “mais urgente do que nunca substituir a lógica do medo e da desconfiança por uma ética compartilhada”.

“Façam todo o possível para evitar uma nova corrida armamentista, que ameaçaria ainda mais a paz entre as nações”, acrescentou o final de sua audiência semanal no Vaticano.

O último tratado de limitação de armamento nuclear vigente entre Estados Unidos e Rússia, conhecido como Novo START, expira na quinta-feira (5) e, com isso, as restrições às duas principais potências atômicas.

O acordo foi assinado em 2010 e obrigava as partes a limitar seu armamento a 800 lançadores e bombardeiros pesados, bem como a 1.550 ogivas estratégicas ofensivas instaladas.

Também incluía um mecanismo de verificação.

A Rússia anunciou, em fevereiro de 2023, a suspensão de sua participação no tratado sem a retirada formalmente. O país garantiu que continuaria respeitando os limites estabelecidos.

Na terça-feira, o Kremlin afirmou que o mundo está entrando em uma conjuntura “perigosa” com a expiração do tratado.

O governo russo propôs uma prorrogação de um ano, mas o porta-voz da presidência, Dmitri Peskov, disse na terça-feira que Moscou “ainda não recebeu resposta dos americanos à iniciativa”.

Se o tratado não for prorrogado, as duas principais potências nucleares do mundo “ficariam sem um documento fundamental que limite e controle os arsenais”, acrescentou Peskov.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em setembro que uma prorrogação do acordo Novo START “soa como uma boa ideia”, mas desde então nenhuma medida foi adotada neste sentido.

cmk-ide/ar/avl/pc/fp/jc