Suíça avança para liberar sobrenome duplo em casamentos
Projeto aprovado pelo Parlamento permite que casais combinem seus nomes — inclusive de uniões anteriores — e segue agora para a votação final; filhos, porém, não poderão usar o sobrenome composto
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Após um breve debate, o Senado suíço aprovou na segunda-feira a proposta já chancelada pela Câmara dos Deputados, deixando o projeto pronto para a votação final.
O texto prevê que casais possam escolher um sobrenome duplo formado a partir dos nomes disponíveis dos dois parceiros. Uma ala minoritária queria limitar a combinação apenas aos nomes de solteiro, mas foi derrotada por 25 votos a 17.
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Parlamento suíço rediscute regras para sobrenomes de pessoas casadas
Pela regra aprovada, sobrenomes de casamentos anteriores também poderão ser usados na composição. Já os filhos não poderão herdar o sobrenome duplo: eles terão apenas um dos nomes definidos pelos pais.
Com a decisão, uma longa disputa no Parlamento sobre as regras de nome de família na Suíça pode estar perto do fim.
Adaptação: Fernando Hirschy
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Porque as pessoas sempre ignoram a minha identidade suíça
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