Príncipe Harry e Elton John exigem indenização ‘substancial’ do Daily Mail

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Os advogados do príncipe Harry e de outras seis celebridades, incluindo o cantor Elton John, buscaram indenizações substanciais do Daily Mail por invasão de privacidade em um julgamento que terminou nesta terça-feira (31) em Londres.

Os autores da ação, que também inclui a atriz britânica Elizabeth Hurley, acusam a Associated Newspapers Ltd (ANL), proprietária do Daily Mail e do Mail on Sunday, de obter informações sobre eles ilegalmente, principalmente por meio de detetives particulares.

Durante o julgamento, que começou em janeiro no Tribunal Superior de Londres e deve chegar a uma decisão nas próximas semanas, os autores prestaram depoimentos carregados de emoção. Os sete acusam os tabloides de grampear conversas privadas e mentir para obter informações médicas.

“Solicito ao tribunal que conceda indenizações substanciais a cada um dos autores da ação pelo uso indevido de informações privadas”, afirmaram seus advogados em suas alegações finais.

No fim da audiência nesta terça-feira, o juiz Matthew Nicklin afirmou que a decisão levaria “algum tempo”, sem especificar uma data.

Este caso é o mais recente de uma série de batalhas judiciais contra os tabloides travadas pelo príncipe Harry, de 41 anos, que se afastou dos deveres reais em 2020 e se mudou para os Estados Unidos.

– Ações “monstruosas” –

Harry, que vive na Califórnia com sua esposa Meghan e seus dois filhos, culpa os paparazzi pela morte de sua mãe, Diana, em 1997, em Paris.

Em janeiro, durante os primeiros dias do julgamento, Harry acusou os tabloides de tornarem a vida de sua esposa “um verdadeiro inferno”.

Liz Hurley se emocionou durante seu depoimento ao acusar os tabloides de instalarem microfones nas janelas de sua casa. Ela chamou suas ações de “monstruosas”.

Elton John também expressou sua indignação, condenando as violações “hediondas” de sua privacidade por essas publicações, que são acusadas, entre outras coisas, de acessar dados médicos relacionados ao nascimento de seu filho, Zachary.

Além de Harry, Liz Hurley, Elton John e seu marido, David Furnish, os outros três autores da ação são a atriz Sadie Frost, a ativista dos direitos civis Doreen Lawrence e o ex-político do Partido Liberal Democrata, Simon Hughes.

– Acusações “falsas” –

Antony White, advogado da ANL, insistiu que não há provas de conduta criminosa nos artigos publicados entre 2000 e 2015.

“O jornalismo tradicional e legítimo, baseado em reportagens anteriores ou fontes confidenciais, é mais provável do que escutas telefônicas, espionagem ou qualquer outra forma de obtenção ilegal de informações”, argumentou ele perante o tribunal.

O advogado dos autores, David Sherborne, declarou na segunda-feira que os jornalistas do Daily Mail que testemunharam no tribunal “não conseguiram explicar como obtiveram as informações exclusivas contidas em seus artigos”.

O chefe de redação do Daily Mail, Sam Greenhill, declarou ao tribunal que as acusações de escuta telefônica eram “absolutamente falsas”.

O investigador particular Gavin Burrows teria admitido, em uma declaração em 2021, ter grampeado telefones e obtido informações privadas em nome da ANL.

Burrows, que se retratou dessa declaração no ano passado, disse ao tribunal que suas supostas confissões foram falsificadas.

Sherborne, advogado dos demandantes, acusou Burrows de “mudar de lado por vingança” após um confronto com um investigador da equipe dos demandantes, alegação que o investigador particular negou.

Dan Portley-Hanks, um detetive particular americano, afirmou que se lembra de ter trabalhado para o Daily Mail em assuntos relacionados a Harry.

“Sei que fiz coisas ilegais a respeito dele, mas não me lembro exatamente quais”, escreveu em uma declaração.

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