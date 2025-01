Premiê dinamarquesa celebra ‘enorme apoio’ europeu sobre Groenlândia após comentários de Trump

afp_tickers

2 minutos

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, disse nesta terça-feira (28), em visita à França e à Alemanha, que recebeu um “enorme apoio” de seus parceiros europeus diante dos comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a Groenlândia.

“Não tenho motivos para acreditar que exista uma ameaça militar contra a Groenlândia ou a Dinamarca”, afirmou a chefe do governo dinamarquês à imprensa, à margem de uma reunião em Bruxelas com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco O resumo semanal da mídia suíça sobre as principais tendências políticas e de negócios nos países de língua portuguesa. Ao se inscrever, você receberá uma série de boas-vindas e até seis atualizações por ano. Eu concordo com o processamento dos meus dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Assine, é de graça!

Com seu retorno ao poder, Trump expressou a vontade de assumir o controle do território dinamarquês no Ártico, onde se estima que haja grandes reservas de minerais e hidrocarbonetos, além de uma posição estratégica.

“A mensagem é muito clara”, disse Frederiksen algumas horas antes, em Paris.

“É preciso respeitar o território e a soberania dos Estados, um elemento essencial da comunidade internacional”, insistiu à mídia dinamarquesa, após se reunir com o presidente francês, Emmanuel Macron.

Frederiksen também viajou para Berlim, onde foi recebida pelo chefe do governo alemão, o social-democrata Olaf Scholz.

“Nosso continente se baseia na ideia de que a cooperação, e não o confronto, levará à paz, ao progresso e à prosperidade”, disse a primeira-ministra dinamarquesa.

Scholz destacou que “as fronteiras não devem ser movidas pela força”.

O ministro dinamarquês das Relações Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, descartou nesta terça-feira uma anexação da ilha pelos Estados Unidos: “Trump não ficará com a Groenlândia”, enfatizou.

Em meados de janeiro, Frederiksen conversou por telefone com o presidente dos EUA, a quem disse que cabia à Groenlândia decidir sobre seu futuro.

“A Groenlândia não está à venda”, insistiu várias vezes seu primeiro-ministro, Mute Egede, mas está “aberta para negócios”.

bur-ef/tjc/mb/dd/aa/am