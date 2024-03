Princesa britânica Kate pede desculpas por foto editada

2 minutos

LONDRES (Reuters) – Kate, a princesa de Gales do Reino Unido, emitiu um pedido de desculpas nas mídias sociais nesta segunda-feira por “qualquer confusão” causada por uma fotografia editada que foi divulgada por seu gabinete, o Palácio de Kensington, no domingo.

Várias organizações de notícias, incluindo a Reuters, retiraram a imagem depois de uma análise pós-publicação ter mostrado que ela não atendia aos seus padrões editoriais.

“Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição”, diz a mensagem no X, assinada com um “C”, que significa que foi enviada por Kate. “Eu queria expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a foto de família que compartilhamos ontem tenha causado.”

A foto mostrava Kate, de 42 anos, posando com seus três filhos em Windsor, onde a família mora. O Palácio de Kensington disse que a foto foi tirada por seu marido, o herdeiro do trono britânico, príncipe William, na semana passada.

Agências de notícias como Getty, Reuters, Associated Press e AFP retiraram a fotografia ainda no domingo. Os editores de fotografia da Reuters disseram que parte da manga da roupa da filha de Kate não estava alinhada corretamente, sugerindo que a imagem havia sido alterada.

A foto atraiu grande atenção da mídia por ser a primeira fotografia oficial de Kate desde que ela foi submetida a uma cirurgia abdominal em janeiro devido a uma condição não cancerosa, mas não especificada.

Embora o gabinete dela tenha dito que a princesa só regressaria às funções públicas depois da Páscoa e que estava se recuperando bem, tem havido intensa especulação sobre a sua saúde nas redes sociais nas últimas semanas.

(Reportagem de Michael Holden)