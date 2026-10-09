Protestos estudantis geram cenas de caos em Bruxelas

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Centenas de jovens entraram em confronto com a polícia durante protestos em Bruxelas nesta sexta-feira (9), nos quais foram registrados atos de vandalismo repreendidos pela polícia com jatos de água e gás lacrimogêneo.

Cerca de 30.000 pessoas participaram de um dia nacional de mobilização contra as medidas de austeridade do governo, informou a polícia, sob clima de grande tensão após vários dias de protestos estudantis inspirados nos que ocorrem na França.

Estudantes do ensino médio da comunidade francófona da Bélgica estão se manifestando há dias contra os cortes no orçamento da educação, inspirados em parte pelos protestos do outro lado da fronteira, na França.

O primeiro-ministro belga planeja aplicar cortes que chegarão a 10 bilhões de euros (56 bilhões de reais) nos próximos anos, a fim de reduzir o alto déficit do país.

A polícia belga disse que a principal manifestação sindical no centro da cidade transcorreu pacificamente, mas que “grupos de arruaceiros foram responsáveis por graves incidentes antes e depois da marcha”.

As forças de segurança usaram canhões de água e gás lacrimogêneo depois de serem atacadas com paus, garrafas, paralelepípedos e artefatos incendiários, declarou a polícia.

As equipes da AFP que cobriram o protesto testemunharam jovens desafiando a polícia, entre nuvens de gás lacrimogêneo e o som constante das sirenes.

Grupos de jovens entraram em confronto com os agentes nas ruas em torno da principal estação de trem, Gare du Midi, incendiando contêineres e destruindo pontos de ônibus.

A polícia ressaltou que as cenas de violência desta sexta-feira não representavam “os objetivos ou a conduta do protesto”. A AFP não testemunhou nenhum combate direto entre os manifestantes e as forças de segurança.

A mesma fonte informou provisoriamente a detenção de cerca de 20 pessoas, a maioria menores de idade.

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