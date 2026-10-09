Biotechs chinesas miram Europa em busca de crescimento global

A indústria farmacêutica chinesa está a passar por um período de expansão, mas muitas empresas continuam a enfrentar uma série de desafios. Qilai Shen / Getty Images

A China se consolidou como uma potência em inovação biotecnológica, mas suas empresas ainda enfrentam desafios significativos para alcançar expandir-se globalmente. SWI swissinfo.ch conversou com três empresas chinesas que buscam superar esses obstáculos e ampliar sua presença na Europa.

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Na edição deste ano do Swiss Biotech Day, em Basileia, em maio, participaram 12 empresas chinesas, ou seja, quase o dobro do ano passado, com o apoio do núcleo chinês da Swiss Global Enterprise, a organização governamental oficial para exportações e investimentos. Pelo menos outras 15 empresas chinesas participaram por iniciativa própria.

Esse aumento ocorre em um momento em que gigantes ocidentais como Roche e Novartis fecham um número recorde de acordos para licenciar potenciais medicamentos de empresas de biotecnologia chinesas. Antes conhecidas por produzirem medicamentos genéricos, as empresas chinesas agora representam 30% dos ensaios clínicos iniciados, um aumento considerável em relação ao 1% registrado em 2009, segundo a empresa de análise de dados do setor de saúde IQVIALink externo.

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No entanto, com a diminuição do capital de riscoLink externo nacional, a intensa concorrência local e o crescente escrutínioLink externo dos EUA, muitas empresas chinesas estão de olho em oportunidades na Europa. Muitas vieram à Basileia para consolidar sua reputação fora da China e provar que podem ser parceiras confiáveis. Três executivos compartilham sua trajetória até o cenário global.

Canton Biologics: destacando-se da concorrência nacional

Para Xiao Shen, os próximos três anos serão cruciais para o crescimento internacional de sua empresa. Cerca de 40% de sua receita total atualmente provém do exterior, mas a meta de Shen é elevar esse percentual para perto de 80% até 2028.

Para alcançar esse objetivo, ele e sua equipe de gestão estão buscando ativamente parceiros globais. O Swiss Biotech Day é uma das mais de dez conferências de que eles participarão na Europa e nos Estados Unidos em um período de seis meses.

Shen é o fundador e diretor-executivo da Canton Biologics, uma Organização de Desenvolvimento e Fabricação por Contrato (CDMO, na sigla em inglês) no sul da China. As CDMOs desempenham um papel essencial na cadeia de suprimentos farmacêutica. As empresas farmacêuticas frequentemente as contratam antes dos ensaios clínicos para lidar com o planejamento, a formulação, o desenvolvimento laboratorial e a fabricação.

A Suíça abriga a Lonza, a maior CDMO do mundo em faturamento, fundada há mais de 125 anos. A China está repleta de CDMOs, como a WuXi AppTec, que se consolidaram graças à força industrial do país. Uma pesquisaLink externo realizada em 2024 com 124 empresas biofarmacêuticas revelou que 79% delas possuem pelo menos um contrato ou produto com uma CDMO sediada ou pertencente a empresas chinesas.

Shen estudou farmacologia biológica na Alemanha e obteve o doutoramento na EPFL. Canton Biologics

As mudanças nas políticas implementadas no país asiático a partir de 2015, que permitiram às empresas farmacêuticas terceirizar a produção, impulsionaram o crescimento das CDMOs. Foi nesse contexto que Shen fundou a Canton Biologics, especializada em produtos biológicos complexos que, segundo ele, pode entregar com “rapidez, qualidade, flexibilidade e competitividade de custos”.

Investidores chineses forneceram a Shen o capital inicial em 2016 para que ele pudesse começar a empresa. Desde então, ele arrecadou mais de US$ 40 milhões (CHF 32 milhões) em três rodadas de investimento até 2023.

Mas o capital de risco doméstico para biotecnologia caiuLink externo 73%, para US$ 4,2 bilhões em 2024, ante um pico de US$ 15 bilhões em 2021, em meio à desaceleração do crescimento econômico. Enquanto isso, a concorrência de empresas nacionais se intensificou. “Há uma enorme concorrência em praticamente todos os setores na China”, disse Shen. “Isso coloca as pessoas sob pressão.”

Expandir a base de clientes global da empresa é essencial para o crescimento. Quase metade dos mais de 100 clientes da Canton Biologics são nacionais.

Embora a maioria das CDMOs chinesas tenha como alvo os EUA, essa estratégia está se tornando cada vez mais arriscada, visto que os EUA impõem mais restriçõesLink externo aos contratos com empresas de biotecnologia chinesas devido a preocupações com a segurança nacional.

Shen pretende conquistar um nicho de mercado junto aos clientes europeus, e é por isso que está em Basileia. Ele acredita estar em uma posição privilegiada para construir confiança na Europa e se destacar de outras empresas chinesas devido à sua experiência no continente.

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Quando criança, Shen, que nasceu na província de Jiangsu, morou na Baixa Saxônia, Alemanha, enquanto seu pai cursava o doutorado. Mais tarde, retornou à Alemanha para estudar farmacologia biológica e, em seguida, passou quatro anos no Instituto Federal Suíço de Tecnologia de Lausanne (EPFL), onde obteve o título de doutor. Sua experiência acadêmica na EPFL ajudou a moldar a visão científica e empreendedora por trás da Canton Biologics. “Sempre digo que aprendi ciências na Alemanha e biotecnologia na Suíça”, disse Shen.

A Canton expandiu-se de uma equipe de dez pessoas e um centro de P&D de 400 m² para 300 funcionários com 16.000 m² em quatro locais, incluindo uma subsidiária alemã criada em 2022.

Shen espera construir uma empresa internacional capaz de competir com as grandes CDMOs, mas o objetivo a longo prazo, segundo ele, é ir além de ser um prestador de serviços e se tornar um “inovador em biotecnologia com influência global”. “Ainda somos jovens, mas estamos no caminho certo”, disse ele. “Leva tempo para que os clientes europeus nos conheçam e nos aceitem.”

CoJourney: velocidade e acessibilidade na apresentação de propostas

A CoJourney está tentando resolver um dos problemas de fabricação mais difíceis da biotecnologia: produzir terapias genéticas mais seguras, eficazes e acessíveis.

A fundadora LiJun Wang tem uma trajetória profissional semelhante à de muitos CEOs chineses que estão nas manchetes hoje em dia. Ela foi criada na China, fez pós-graduação nos EUA e depois passou 13 anos trabalhando em empresas de biotecnologia na Flórida e na Califórnia.

Em 2019, ela co-fundou, com dois cientistas chineses com formação nos EUA, uma empresa de biotecnologia, a Exegenesis Bio, com sede em Hangzhou e na Pensilvânia. A empresa desenvolve terapias genéticas para a degeneração macular relacionada à idade (DMRI) úmida, uma doença ocular grave, e para a atrofia muscular espinhal (AME), uma doença rara. A empresa suíça Novartis comercializa a única terapia genética para AME disponível no mercado.

Em 2023, a Exegenesis desmembrou sua divisão de manufatura, criando a CoJourney, uma CDMO que produz vetores virais, mRNA e outros produtos que auxiliam no transporte de genes modificados para dentro das células. O objetivo era permitir que a Exegenesis se concentrasse no desenvolvimento de medicamentos, enquanto a CoJourney, liderada por Wang, buscaria oportunidades de mercado com startups chinesas e clientes globais.

Wang cresceu na China e prosseguiu os seus estudos de pós-graduação nos Estados Unidos. CoJourney

Wang veio a Basileia para explorar o mercado europeu. Um ponto-chave de sua estratégia de vendas para clientes internacionais é a rapidez, a qualidade e a relação custo-benefício. De acordo com o site da CoJourney, sua plataforma Zero-Chrom produz DNA plasmídico purificado, um componente fundamental das terapias genéticas, em 60% menos tempo e a um custo 70% menor do que os métodos amplamente utilizados. Isso poderia reduzir drasticamente o custo das terapias genéticas, que frequentemente custam milhões por dose.

Wang também enfatizou outra vantagem fundamental da CoJourney como ponte. Ela auxilia os clientes a navegar por vias regulatórias especiais, como os Ensaios Clínicos Iniciados por Pesquisadores (ECIPs). Essa via permite que os comitês científicos e de ética do próprio hospital aprovem os primeiros ensaios clínicos em humanos de terapias sem passar pelo processo padrão de solicitação de medicamento experimental.

“A China está acelerando o desenvolvimento de medicamentos para melhorar a acessibilidade”, disse Wang. “O foco na eficiência do desenvolvimento de medicamentos acelera o acesso ao mercado, o que é fundamental para doenças raras e progressivas que começam na infância.”

A abordagem acelerada da China gerou preocupações globaisLink externo quanto a possíveis comprometimentos na segurança do paciente, na confiabilidade dos dados e na transparência. Notadamente, após o encontro da Swissinfo com Wang, foram divulgadas notícias de três mortesLink externo em ensaios clínicos inovadores recentes, cada um deles um estudo pioneiro em humanos e altamente inovador.

Wang comunicou posteriormente por e-mail que não acredita que essas mortes lançarão uma sombra duradoura sobre o campo da terapia genética na China. Ao defender maior transparência, ela disse à Swissinfo que “novas regulamentações [na China] ajudarão a gerenciar os riscos e fornecerão canais claros de notificação para efeitos colaterais graves, incluindo fatalidades”.

Ela mencionou o Decreto 818, em vigor a partir de 1º de maio de 2026, que limita os ECIPs a determinados hospitais e médicos licenciados com altos padrões éticos, integridade comprovada em pesquisa e experiência clínica relevante. A regulamentação também impõe requisitos de qualidade rigorosos aos fabricantes. “O objetivo da comunidade científica é aprender com esses eventos para avançar na pesquisa, não para interrompê-la”, disse Wang.

Eyebright Medical: céticos de qualidade convincente

Quando o executivo alemão Thomas Zimmer se deparou pela primeira vez com a Eyebright Medical Technology em uma conferência de cirurgiões oftalmologistas em Copenhague, em 2016, ele estava cético. Zimmer, que dirigia a OphthalmoPro, uma empresa alemã especializada em produtos cirúrgicos para os olhos, nunca tinha ouvido falar de lentes intraoculares (lentes artificiais implantadas no olho) de alta qualidade fabricadas na China.

Mas um teste em uma sala de cirurgia alemã mudou sua opinião. Enquanto as ferramentas de administração americanas e europeias apresentavam dificuldades com a precisão, o sistema pré-carregado da Eyebright permitiu que o cirurgião entrasse no olho sem problemas.

A experiência de Zimmer destaca o desafio que as empresas chinesas de ciências da vida enfrentam ao se expandirem internacionalmente: superar o profundo ceticismo ocidental em relação à qualidade do produto.

A Zimmer participou no Swiss Biotech Day para dar a conhecer a nova filial suíça da Eyebright. Eyebright Medical

“O maior obstáculo foi convencer os cirurgiões a usar as lentes”, disse Zimmer. Mas, à medida que mais pacientes retornavam com a visão melhorada, ficou claro que o produto falava por si só. As margens de lucro também eram muito melhores para ele.

A empresa de Zimmer começou a trabalhar mais de perto com a Eyebright, expandindo os negócios para outras partes da Europa e da Ásia. Em 2025, a Eyebright comprou a empresa alemã e abriu uma subsidiária na Suíça como base de marketing para o mercado europeu. Zimmer foi nomeado para o conselho da Eyebright Suíça.

“A Eyebright é líder de mercado na China. Não é uma empresa de fundo de quintal”, disse Zimmer. “Ela pode alcançar muito mais do que nós, como uma empresa de médio porte na Alemanha.”

O Dia da Biotecnologia Suíça foi uma oportunidade para aumentar o conhecimento sobre a Eyebright e a nova unidade suíça entre os pares do setor. Uma estratégia central é usar fusões e aquisições para fortalecer a posição da empresa fora da China. No entanto, ela enfrenta uma concorrência acirrada: empresas americanas e europeias, como a Alcon e a Johnson & Johnson, detêm uma forte presença no mercado europeu de lentes intraoculares.

Embora a OphthalmoPro agora pertença a uma empresa chinesa, seu nome permanece nos produtos vendidos na Europa, pelo menos por enquanto. Zimmer reconhece que ainda existem preocupações quanto à qualidade inferior dos produtos chineses. “Ainda usamos nosso nome na Europa e em todos os estudos”, disse Zimmer. “Ter um nome europeu transmite mais confiança.”

Reportagem adicional de Jie Guo Zehnder.

Edição: Nerys Avery/vm/gw

Adaptação: DvSperling

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