Queda de bombardeiro em base militar deixa oito mortos nos EUA

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Os oito membros da tripulação de um bombardeiro americano morreram ao cair em uma instalação militar na Califórnia nesta segunda-feira (15), informaram autoridades militares.

O B-52 Stratofortress da Força Aérea dos Estados Unidos estava em uma missão de teste. Assim que decolou, caiu na pista e “explodiu em chamas”, disse o coronel James Hayes em uma coletiva de imprensa.

O acidente ocorreu por volta das 11h20 locais na Base Aérea de Edwards, no sul da Califórnia, a quase 100 km de Los Angeles.

Pouco depois, imagens veiculadas na imprensa local mostravam uma enorme mancha preta na pista de pouso, assim como uma coluna de fumaça.

“Perdemos oito grandes americanos”, lamentou o coronel. “Tratava-se de um B-52 que estava em sua decolagem inicial em apoio ao programa de modernização de radar, que é um teste”, explicou.

As autoridades não divulgaram as identidades das vítimas, mas relataram que se tratava de um grupo composto por militares, civis integrantes do governo e terceirizados que trabalhavam nessa missão de teste, cujos detalhes não foram especificados.

As equipes de emergência isolaram a área e atuaram para conter as chamas, relatou Hayes.

Após revisar as imagens do acidente, as autoridades concluíram que não havia sobreviventes. Segundo Hayes, as causas da tragédia são desconhecidas e sua investigação pode levar até seis meses.

– Fechamento para visitantes –

Em decorrência do acidente, a pista foi fechada e demais aeronaves foram desviadas para outras bases.

“Todos os passes de visitantes não comerciais foram suspensos até novo aviso para permitir que a instalação se concentre integralmente nas operações de resposta à emergência”, indicou um comunicado oficial.

O B-52 Stratofortress é um bombardeiro de longo alcance fabricado pela empresa americana Boeing. É usado pela Força Aérea americana desde os anos 1950.

Foi originalmente projetado para a guerra contra a União Soviética, mas vem recebendo melhorias contínuas para mantê-lo em serviço por décadas desde o fim da Guerra Fria.

Os Estados Unidos mobilizaram a aeronave em conflitos no Vietnã, Iraque, Afeganistão e, mais recentemente, no Irã.

O bombardeiro, que pode carregar diversas armas, incluindo bombas e mísseis de cruzeiro, tem uma envergadura de 56 metros e um comprimento de 48 metros.

Costuma ter uma tripulação de cinco pessoas: um comandante da aeronave, um piloto, um navegador de radar, um navegador e um oficial de armas, de acordo com uma ficha técnica da Força Aérea dos Estados Unidos.

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