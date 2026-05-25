Rússia ameaça Kiev com novos ataques e pede que estrangeiros deixem a cidade

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A Rússia afirmou, nesta segunda-feira (25), que planeja lançar novos bombardeios contra Kiev e reiterou o apelo para que estrangeiros e diplomatas abandonem a cidade, um alerta que o ministro das Relações Exteriores transmitiu ao chefe da diplomacia americana, Marco Rubio.

“O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, manteve uma conversa telefônica com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio”, informou a chancelaria russa em comunicado.

“Lavrov chamou a atenção para um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Rússia de 25 de maio, no qual se recomendava aos Estados Unidos, juntamente com outros Estados com missões em Kiev, que garantissem a evacuação de seu pessoal diplomático e de outros cidadãos da capital ucraniana”, acrescentou.

A Rússia lançou durante o fim de semana dezenas de drones e mísseis contra a Ucrânia, causando a morte de quatro pessoas, deixando dezenas de feridos e provocando danos em toda a capital ucraniana.

Entre as armas utilizadas, a Rússia empregou um míssil hipersônico Oreshnik, que, segundo Moscou, pode viajar a dez vezes a velocidade do som e tem capacidade para transportar ogivas nucleares.

A ofensiva ocorreu dias depois de Moscou acusar Kiev de atacar uma escola profissionalizante na região ucraniana de Lugansk, ocupada pela Rússia, causando a morte de 21 pessoas. O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou que seu Exército respondesse a esse ataque.

A Rússia já havia pedido a cidadãos estrangeiros e diplomatas que deixassem Kiev no início deste mês, quando ameaçou lançar ataques massivos contra o centro da cidade se a Ucrânia perturbasse um desfile militar na Praça Vermelha.

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