Rússia diz que ataque com míssil hipersônico na Ucrânia foi aviso ao Ocidente

MOSCOU (Reuters) – O Kremlin disse na sexta-feira que um ataque à Ucrânia usando um míssil balístico hipersônico recém-desenvolvido foi projetado como uma mensagem para o Ocidente de que Moscou responderá às decisões e ações “imprudentes” em apoio à Ucrânia.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, falou um dia depois que o presidente Vladimir Putin disse que Moscou havia disparado o novo míssil – Oreshnik ou Hazel Tree – contra uma instalação militar ucraniana.

“A principal mensagem é que as decisões e ações imprudentes dos países ocidentais que produzem mísseis, fornecendo-os à Ucrânia e, posteriormente, participando de ataques ao território russo não podem ficar sem uma reação do lado russo”, disse Peskov aos repórteres.

“O lado russo demonstrou claramente suas capacidades, e os contornos de outras ações de retaliação, caso nossas preocupações não sejam levadas em conta, foram claramente delineados.”

Peskov afirmou que a Rússia não era obrigada a avisar os Estados Unidos sobre o ataque, mas informou os EUA 30 minutos antes do lançamento.

O presidente Vladimir Putin permanece aberto ao diálogo, disse Peskov, acrescentando que o governo do presidente dos EUA, Joe Biden, “prefere continuar no caminho da escalada”.

Putin disse na quinta-feira que a Rússia havia disparado o novo míssil depois que a Ucrânia, com a aprovação do governo Biden, atacou a Rússia com seis mísseis ATACMS fabricados nos EUA na terça-feira e com mísseis de cruzeiro britânicos Storm Shadow e HIMARS fabricados nos EUA na quinta-feira.

Ele afirmou que isso significava que a guerra na Ucrânia havia agora “adquirido elementos de caráter global”.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse que o uso do novo míssil pela Rússia representou “uma escalada clara e severa” na guerra e pediu uma forte condenação mundial.

(Reportagem de Dmitry Antonov)