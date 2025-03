Rio abre desfiles de carnaval no ritmo do Oscar

afp_tickers

2 minutos

O Rio de Janeiro abre neste domingo os desfiles no Sambódromo com a atenção dos foliões dividida entre as atrações da Marquês de Sapucaí e a cerimônia do Oscar, que pode dar ao Brasil sua primeira estatueta.

As chances de premiação de “Ainda Estou Aqui” criaram uma atmosfera de celebração além da carnavalesca. O longa de Walter Salles é um dos indicados nas categorias melhor filme, melhor filme estrangeiro e melhor atriz, pelo papel de Fernanda Torres.

O assunto Oscar está onipresente nas conversas e nas ruas, com cartazes e fantasias em homenagem à atriz ganhando destaque em vários blocos. Muitos foliões criaram estatuetas douradas de plástico, um dos itens mais vendidos por ambulantes, juntamente com saias de tule, orelhas de coelho e glitter.

O fenômeno se repete em outras cidades do país, como Recife, Belo Horizonte e São Paulo. No carnaval de Olinda, um boneco gigante representando Fernanda Torres passava pela multidão segurando o Oscar.

“Não tinha dia melhor que um domingo de carnaval para ganhar o Oscar”, festejava a advogada Rebecca Maria Darakjian Batoni, 25, em um bloco de Olinda. “A Fernanda é um exemplo, uma ídola para todo o Brasil, e hoje vamos todos parar para vê-la ganhar”, disse a médica Cristina Leite de Moraes, 25.

Vídeos bem-humorados que mostram grupos simulando o anúncio da vitória de Fernanda circulavam nas redes sociais. A atriz, 59, disse se sentir orgulhosa de ver as ruas cheias de Fernandas.

No Sambódromo carioca, as 12 principais escolas da cidade vão desfilar de hoje até terça-feira, em um novo formato de três dias de espetáculo. A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio informou que o anúncio dos vencedores do Oscar nas categorias disputadas pelo filme brasileiro será transmitido ao vivo.

O clima de Copa do Mundo fortalece um festejo que vai movimentar cerca de US$ 1 bilhão na economia carioca, segundo autoridades.

ll/ffb/cjc/lb