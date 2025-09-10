The Swiss voice in the world since 1935

Rochas encontradas em Marte podem ser indício de vida antiga, diz Nasa

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Rochas encontradas na superfície de Marte oferecem uma das evidências mais animadoras até agora sobre a existência de vida antiga nesse planeta vizinho à Terra, anunciaram nesta quarta-feira (10) cientistas da Nasa.

O robô explorador Perseverance coletou em julho de 2024 uma amostra chamada “Cânion Safira” no que se acredita ser o antigo leito de um lago. As manchas nas rochas, com formato de sementes de papoula e pele de leopardo, apontaram para possíveis reações químicas que despertaram o interesse dos pesquisadores.

Se as características forem resultado da mesma atividade microbiana que criou minerais na Terra, isso poderia indicar a existência de vida em Marte.

Embora seja muito cedo para afirmar isso de forma definitiva, as descobertas, detalhadas em uma pesquisa publicada na revista Nature, são muito promissoras, segundo os cientistas.

“São como restos fósseis, restos de uma refeição, e talvez essa refeição tenha sido excretada por um micróbio. E isso é o que observamos nesta amostra”, explicou a jornalistas Nicky Fox, administrador da Diretoria de Missões Científicas da Nasa.

Quando esse tipo de características minerais e texturizadas se formam nos sedimentos da Terra, costumam ser o resultado de reações entre o lodo e a matéria orgânica, explicou o principal autor do estudo, Joel Hurowitz, o que poderia ser um sinal de vida.

Os instrumentos do Perseverance identificaram os minerais vivianita e greigita. Na Terra, a vivianita é encontrada frequentemente em sedimentos, turfeiras e ao redor de matéria orgânica em decomposição. Algumas formas de vida microbiana na Terra podem produzir greigita.

“Mas existem formas não biológicas de produzir essas características que não podemos descartar completamente com base nos dados coletados”, acrescentou Hurowitz.

Vários rovers exploradores percorrem Marte – Perseverance está lá desde 2021 – em busca de sinais de vida que poderia ter existido há milhões ou bilhões de anos, quando acredita-se que o planeta era mais habitável.

Evidências de antigos rios e lagos na superfície do planeta indicariam que algum dia a água fluiu por lá.

mdo-ia/bgs/ad/mar/ic/am

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
13 Curtidas
14 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
34 Curtidas
66 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
16 Curtidas
20 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR