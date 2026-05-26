Roubo no Museu do Louvre em Paris será levado às telas

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O espetacular roubo no Museu do Louvre, em Paris, em outubro de 2025, será tema de um filme e de uma série documental baseada em um livro escrito por três jornalistas, informou a editora Flammarion nesta terça-feira (26).

Os direitos de adaptação de “Main basse sur le Louvre” (Pilhagem no Louvre, em tradução literal) foram cedidos pela Flammarion à produtora Iconoclast para o longa-metragem, que será dirigido por Romain Gavras, e a um produtor britânico para a série documental.

Por enquanto, não foram divulgados título, data de estreia ou elenco do filme de Gavras, diretor de obras como “Nosso dia chegará”( 2010) e “Athena” (2022), entre outras.

Em seu livro, os jornalistas Jean Michel Décugis (jornal Le Parisien), Jérémie Pham Lê (Le Monde) e Nicolas Torrent (revista Paris Match) relatam como alguns “ladrões de galinhas” conseguiram entrar, em 19 de outubro, na Galeria de Apolo para roubar joias da Coroa com valor estimado em 88 milhões de euros (510 milhões de reais, na cotação atual).

O roubo causou grande surpresa e desencadeou uma crise dentro do Museu do Louvre, que levou à substituição de sua presidente, Laurence des Cars.

Após sete meses de investigação e a prisão dos principais suspeitos, a busca pelas joias se transformou em um enigma complexo que desconcerta os investigadores.

Segundo os autores, o caso demonstra que o roubo de obras de arte se tornou mais um negócio dentro do crime organizado. “O submundo do crime encontrou uma nova mina de ouro”, afirmam.

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