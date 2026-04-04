Salvadorenhos confeccionam tapete de sal com mais de 1 km na Semana Santa

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Cerca de 2.000 salvadorenhos confeccionaram um tapete de sal tingido com 1.070 metros, que serviu para a passagem da Procissão do Enterro na noite de sexta-feira, informaram os organizadores neste sábado (4).

“O mega-tapete de San Salvador” foi elaborado com 800 quintais de sal, tingido com 150 cores, e é “o maior” feito desse material na América Central, disse à AFP o coordenador da Secretaria de Cultura do distrito da capital, Perseo Medina.

Com figuras religiosas e outros símbolos da identidade salvadorenha, o tapete com quatro metros de largura foi iniciado a um lado da Praça Liberdade e concluído em frente ao parque Simón Bolívar, a oeste da capital.

Durante a Semana Santa, também são confeccionados na América Central tapetes gigantescos com serragem em Guatemala e Honduras.

Admirada por centenas de turistas, segundo Medina, a obra contou com o trabalho coletivo de artistas, designers e voluntários, que em alguns trechos usaram mantas de plástico para proteger o tapete das chuvas que caem desde a quarta-feira.

“É uma tradição que vem de herança”, de geração em geração, disse à AFP Douglas García, um comerciante de 56 anos.

Atualmente, também serve para que se possa “alcançar essa paz que só o Deus todo-poderoso pode dar” na guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra o Irã, acrescentou.

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