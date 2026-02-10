Shows de bandas de heavy metal são cancelados na Turquia após pressão islamista

Um distrito de Istambul cancelou, nesta terça-feira (10), as apresentações de duas bandas de heavy metal acusadas de “satanismo” por movimentos islamistas e ordenou o fechamento temporário do local onde iriam tocar.

As autoridades de Beşiktaş, um bairro do centro da capital, anunciaram o cancelamento dos shows da banda russa Slaughter to Prevail e da polonesa Behemoth.

Em um comunicado, explicam ter decidido por tal medida devido à “incompatibilidade” com seus “valores sociais”.

Além disso, o Zorlu Center, onde os shows aconteceriam, está proibido de receber “todo tipo de concertos, festivais, grupos e programas pagos” nos dias 10 e 11 de fevereiro.

A decisão foi tomada depois que o jornal Yeni Akit, próximo ao partido islâmico-conservador no poder na Turquia, fez uma série de apelos nas redes sociais.

Sob o título “Os filhos satânicos do diabo chegam a Istambul”, o veículo afirmou que os dois grupos foram “proibidos e expulsos da Rússia e da Polônia por difundir propaganda satânica e envenenar” a mente dos jovens.

O jornal exigiu a proibição de ambos os shows e acusou tais bandas de “promover o satanismo por meio de escritos e imagens que representam o diabo”.

O vocalista “Alex Terrible”, do Slaughter to Prevail, reagiu no Instagram com um vídeo em inglês e russo, com legendas em turco, no qual denuncia “um grupo de islamistas [que] pressionou o governo”, acusando-os de fazer “propaganda satânica”.

“É absolutamente falso. Eu acredito em Deus. Mas estamos aqui como convidados e não podemos fazer nada contra o governo turco. É uma situação muito triste”, afirmou.

