Starmer pede que se mantenha atenção na Ucrânia após reunião com Zelensky

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O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, pediu nesta terça-feira (17) que se mantenha a atenção no conflito na Ucrânia, apesar da guerra no Oriente Médio, ao receber em Londres o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

O líder ucraniano viaja pela Europa em um momento em que a guerra de seu país contra a Rússia tem sido ofuscada pelas hostilidades no Oriente Médio.

Ele esteve em Paris na semana passada e viajará a Madri na quarta-feira.

Um novo ciclo de negociações para encontrar uma saída para o conflito mais sangrento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial foi adiado várias vezes e, por enquanto, nenhuma nova data foi marcada.

“Devemos manter a atenção na Ucrânia”, declarou Starmer ao receber Zelensky em Downing Street. “Obviamente há um conflito em curso no Irã e outros acontecimentos no Oriente Médio, mas não podemos perder de vista o que está acontecendo na Ucrânia e a necessidade do nosso apoio lá”, acrescentou.

Zelensky concordou que a guerra no Oriente Médio tem “uma influência considerável” sobre a Ucrânia e a Europa, e disse querer abordar com Starmer os “esforços diplomáticos” para pôr fim ao conflito.

Antes de ir a Downing Street, o presidente ucraniano visitou o rei Charles III no Palácio de Buckingham. Zelensky agradeceu ao monarca “e a toda a família real por seu apoio inabalável e sua solidariedade à Ucrânia”.

O presidente também fez um discurso no Parlamento britânico, no qual afirmou que a Ucrânia enviou 201 especialistas em drones ao Oriente Médio para ajudar seus aliados na região a interceptar drones iranianos. “E outros 34 estão prontos para serem deslocados”, acrescentou.

Aproveitando a visita de Zelensky, o Reino Unido e a Ucrânia devem assinar um acordo em matéria de defesa, destinado a enfrentar a ameaça dos drones de baixo custo, anunciou Downing Street nesta terça-feira.

O acordo pretende basear-se “na experiência da Ucrânia e na base industrial do Reino Unido para fabricar e fornecer drones, assim como capacidades inovadoras”.

Zelensky também tinha prevista para a terça-feira uma reunião em Londres com o chefe da Otan, Mark Rutte, igualmente presente na capital britânica.

Depois de sua viagem a Londres, o líder ucraniano seguirá para Madri, onde será recebido na quarta-feira pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

Nesta visita, a quarta à Espanha desde a invasão russa a seu país em 2022, Zelensky assinará acordos e participará de uma coletiva de imprensa conjunta com Sánchez.

Zelensky estará na capital espanhola um dia antes de os líderes da União Europeia se reunirem em Bruxelas para tratar da situação da Ucrânia, entre outros temas.

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