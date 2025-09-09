The Swiss voice in the world since 1935

Sul-coreanas apresentam ação contra Exército americano por prostituição forçada

Mais de 100 mulheres obrigadas a trabalhar como prostitutas para os soldados americanos mobilizados na Coreia do Sul iniciaram uma ação sem precedentes na qual acusam Washington de abuso e exigem um pedido de desculpas, informaram os advogados nesta terça-feira. 

Historiadores e ativistas afirmam que dezenas de milhares de sul-coreanas trabalharam em bordéis autorizados e administrados pelo Estado entre as décadas de 1950 e 1980, prestando serviços às tropas americanas enviadas ao país para protegê-lo da Coreia do Norte. 

As mulheres denunciaram que eram agredidas e ficaram com danos psicológicos.

Em 2022, a Suprema Corte da Coreia do Sul decidiu que o governo havia “estabelecido, administrado e operado” ilegalmente os prostíbulos para o Exército dos Estados Unidos e ordenou o pagamento de uma indenização para quase 120 demandantes. 

Na semana passada, 117 vítimas apresentaram uma nova ação, desta vez acusando diretamente o Exército dos Estados Unidos e exigindo um pedido de desculpas pela primeira vez.

“Ainda não consigo esquecer de ter sido espancada por soldados americanos”, declarou uma das demandantes, de quase 60 anos e que não revelou seu nome, em um comunicado enviado à AFP.

Ela disse que tinha apenas 17 anos quando foi enganada para aceitar o trabalho: pensava que seria garçonete, mas foi forçada a trabalhar como prostituta e foi informada de que não poderia sair devido à sua “dívida”. 

“Todas as noites éramos arrastadas até os soldados americanos e abusadas sexualmente. Todas as semanas, éramos obrigadas a fazer exames para doenças venéreas. Se houvesse qualquer coisa anormal, éramos trancadas em um quartinho e injetavam uma agulha grossa de penicilina muito forte”, disse.

Em uma declaração conjunta, ativistas pelos direitos das mulheres afirmaram que o Exército americano “ignorou a Constituição sul-coreana”, privou as demandantes de sua liberdade pessoal e “destruiu suas vidas”.

A ação judicial solicita uma indenização de 10 milhões de wons (7.200 dólares, 39.000 reais) por vítima.

“Esta ação pretende responsabilizar tanto o governo sul-coreano como as autoridades militares americanas conjuntamente”, afirmou a advogada Ha Ju-hee à AFP.

O Exército dos Estados Unidos mantém 28.500 soldados na Coreia do Sul para proteger o país da vizinha Coreia do Norte, que possui armas nucleares. 

As Forças Armadas dos Estados Unidos na Coreia (USFK) anunciaram que “não farão comentários enquanto o processo judicial estiver em curso”. 

“Afirmamos que não toleramos qualquer comportamento que viole as leis, normas ou diretrizes da República da Coreia, e seguimos comprometidos com a manutenção dos mais elevados padrões de ordem e disciplina”, afirmaram.

