Tempestade tropical deixa quatro mortos em Honduras e Nicarágua

A tempestade tropical Sara deixou dois mortos e afetou mais de 120 mil pessoas em Honduras, além de outras duas vítimas na Nicarágua, após passar pelo norte da América Central e perder força no sul do México, informaram autoridades nesta segunda-feira (18).

Depois de atravessar Belize ontem, Sara se degradou para depressão tropical, se “dissipava” a sudoeste de Campeche (México), segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

Em Honduras, país mais afetado da América Central, Sara deixou dois mortos, incluindo uma criança de três anos, que foi arrastada pela correnteza de um rio no domingo. Outras 123.273 pessoas foram afetadas.

Mais de 200 residências foram destruídas e cerca de 3.200, danificadas, enquanto 1.794 comunidades ficaram incomunicáveis devido a cheias de rios, queda de pontes e deslizamentos em rodovias. Também foram registrados prejuízos significativos à agricultura, segundo a agência hondurenha de defesa civil, Copeco.

No restante da América Central, a Nicarágua reportou 5 mil pessoas afetadas, além dos dois mortos, e cerca de 1,8 mil residências atingidas pela cheia de 25 rios.

Sara também afetou a Costa Rica, onde as chuvas das duas semanas anteriores à sua formação deixaram seis mortos e quatro desaparecidos. Houve mais de 54 deslizamentos de terra, e inundações nas províncias de Guanacaste e no sul da costa do Pacífico. Quase 5 mil pessoas foram atendidas pelos serviços de emergência.

Em Guatemala e El Salvador os danos foram menores.

