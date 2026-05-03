Três mortos em possível surto de hantavírus em cruzeiro entre Argentina e Cabo Verde

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A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou neste domingo (3) sobre três mortes relacionadas a um possível surto de infecção por hantavírus, uma doença que pode provocar síndrome respiratória aguda, em um navio de cruzeiro no Atlântico.

A embarcação MV Hondius percorria a rota entre Ushuaia, na Argentina, e Cabo Verde. Neste domingo, se encontrava em frente ao porto de Praia, capital de Cabo Verde, constataram um fotógrafo e um cinegrafista da AFP.

“A OMS foi informada de um evento de saúde pública relacionado a um navio de cruzeiro que navega pelo oceano Atlântico e está prestando seu apoio. Até o momento, foi confirmado um caso de infecção por hantavírus em laboratório, e há outros cinco casos suspeitos. Das seis pessoas afetadas, três morreram e uma está atualmente em terapia intensiva na África do Sul”, informou a organização à AFP.

Este passageiro, um britânico de 69 anos, foi hospitalizado em Joanesburgo, segundo um porta-voz sul-africano, Foster Mohale, do Ministério da Saúde.

Os hantavírus são transmitidos pelos roedores, em particular através do contato com sua urina, fezes e saliva, segundo o Centro para o Controle e a Prevenção de Doenças dos Estados Unidos.

“Embora seja raro, o hantavírus pode ser transmitido de uma pessoa para outra e provocar doenças respiratórias graves”, indicou a OMS.

“Estão sendo realizadas investigações aprofundadas, sobretudo análises de laboratório adicionais e investigações epidemiológicas. Os passageiros e a tripulação estão recebendo cuidados médicos. A sequenciação do vírus também está sendo realizada”, acrescentou.

Segundo uma fonte conhecedora do caso, sob condição de anonimato, haveria um casal de holandeses entre os três mortos. A terceira vítima continuaria a bordo do navio.

Um passageiro de 70 anos foi o primeiro a apresentar sintomas. Ele morreu a bordo da embarcação e seu corpo foi depositado em Santa Helena, território britânico no Atlântico Sul, explicou Mohale.

Sua esposa, de 69 anos, também ficou doente a bordo e foi levada para a África do Sul. Ela faleceu em um hospital de Joanesburgo, informou o porta-voz. Ele disse, ainda, que não foi possível confirmar a nacionalidade das vítimas.

– Organizar a evacuação –

De acordo com a mesma fonte, conversas estão em andamento para decidir sobre a transferência de outras duas pessoas doentes a um hospital em Cabo Verde, para serem colocadas em isolamento, o que poderia permitir que o navio retomasse sua rota em direção ao arquipélago espanhol das Canárias, a dois ou três dias de navegação.

A OMS indicou, por sua vez, que está “facilitando a coordenação” entre os países e os operadores do navio para “organizar a evacuação médica de dois passageiros com sintomas”. Além disso, elogiou “a rapidez das medidas tomadas e a boa coordenação entre as partes envolvidas”.

O MV Hondius aparece como cruzeiro polar nos portais de várias agências de viagens. Opera para uma empresa com sede nos Países Baixos, a Oceanwide Expeditions.

Um dos cruzeiros oferece um itinerário que parte de Ushuaia com destino a Cabo Verde, com escalas nas ilhas da Geórgia do Sul e Santa Helena.

Segundo várias páginas de monitoramento de navios, o MV Hondius estava, neste domingo, em frente ao porto de Praia, capital de Cabo Verde. A embarcação tem capacidade para cerca de 170 passageiros e uma tripulação de aproximadamente 70 membros.

Existem numerosos tipos de hantavírus. Segundo o Departamento Federal de Saúde Pública da Suíça (FOPH), “apenas um tipo de vírus, extremamente raro, pode ser transmitido de uma pessoa para outra”.

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