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Trump diz que “tudo saiu perfeitamente” em seu check-up médico, a dias de seu 80º aniversário

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O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (26) que “tudo saiu perfeitamente” após realizar seu check-up médico anual, a poucos dias de completar 80 anos.

Este é o terceiro exame médico realizado pelo mandatário republicano desde que voltou à Casa Branca em janeiro de 2025. Trump fez os exames no Hospital Militar Walter Reed, perto de Washington.

O mandatário republicano é o presidente mais velho já empossado, e frequentemente se gaba de seu vigor mental e físico em comparação com seu antecessor democrata, Joe Biden.

Alguns observadores destacaram que, às vezes, Trump dá sinais de sonolência em atos públicos, e veículos de comunicação mostraram no passado fotos de suas mãos com pequenos hematomas.

Membros de seu gabinete, como o secretário de Estado, Marco Rubio, insistem, por sua vez, que Trump mantém um ritmo de trabalho muito intenso para um chefe de Estado de sua idade.

Após seu check-up, Trump tem agendadas várias reuniões de política interna e de estratégia, com a guerra no Irã como principal ponto da pauta.

A Casa Branca costuma publicar um resumo dos exames físicos do presidente em questão de horas ou dias, mas os detalhes ficam inteiramente a seu critério.

Trump completará 80 anos em 14 de junho, e o mandatário celebrará a data assistindo a uma luta de artes marciais mistas do UFC nos jardins da Casa Branca, com milhares de convidados.

O mandatário se submeteu a dois check-ups médicos no ano passado, um programado em abril e uma visita não anunciada ao hospital em outubro, que desencadeou novas especulações.

No verão passado, a Casa Branca revelou que Trump havia sido avaliado por inchaço nas pernas e diagnosticado com insuficiência venosa crônica, uma condição comum na qual válvulas defeituosas nas veias permitem que o sangue se acumule, provocando inchaço, câimbras e alterações na pele.

Trump explicou no passado que toma aspirina diariamente, o que reduz a coagulação sanguínea, segundo médicos.

Isso poderia explicar os pequenos hematomas em suas mãos.

Após seu check-up de outubro, Trump afirmou que uma ressonância magnética realizada durante a visita mostrou que sua saúde cardiovascular era “excelente”.

Seu médico, o capitão da Marinha americana Sean Barbabella, escreveu em uma carta divulgada então pela Casa Branca que a idade cardíaca de Trump “acabou sendo aproximadamente 14 anos menor do que sua idade cronológica”.

dk-aue/jz/nn/am

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