The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suíça
Guerras da informação
Democracia digital
Eleições globais
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Trump diz que Israel e Hezbollah se comprometeram com cessar-fogo

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (1º) que Israel e o grupo libanês pró-Irã Hezbollah concordaram em suspender os combates, e acrescentou que as conversas com o Irã avançavam “em um ritmo rápido”, depois de parecerem ameaçadas pela ofensiva israelense no Líbano.

Trump informou na rede Truth Social que conversou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e que teve uma “conversa telefônica muito boa” com representantes do Hezbollah. O israelense prometeu ao americano não enviar tropas ao subúrbio do sul de Beirute, e o Hezbollah concordou com um cessar-fogo total, segundo Trump.

O presidente americano fez esses comentários após a agência de notícias iraniana Tasnim informar que Teerã havia suspendido o diálogo com os mediadores, em protesto contra a expansão da ofensiva de Israel no Líbano contra o Hezbollah.

“Não haverá tropas indo para Beirute, e qualquer tropa que estivesse a caminho já foi retirada”, publicou Trump, após conversar com Netanyahu. Já os representantes do Hezbollah “concordaram em cessar todos os combates, que Israel não os atacará e eles não atacarão Israel”, acrescentou.

“Conversei nesta tarde com o presidente Trump e lhe disse que, se o Hezbollah não parar de atacar nossas cidades e nossos cidadãos, Israel atacará alvos terroristas em Beirute”, disse Netanyahu. “Nossa posição sobre isto continua a mesma. Ao mesmo tempo, as Forças de Defesa de Israel (FDI) continuarão operando conforme o planejado no sul do Líbano.”

Segundo o veículo americano Axios, Trump chamou Netanyahu de “louco” e o acusou de colocar em risco as negociações de paz com o Irã. Mais tarde, o presidente americano insistiu em que o Hezbollah havia “concordado em deixar de disparar contra Israel e seus soldados. Da mesma forma, Israel concordou em parar de disparar contra eles. Vamos ver quanto tempo dura isso”, publicou o presidente americano.

Trump também comunicou hoje sobre o avanço das negociações de paz com o Irã: “As conversas continuam, em um ritmo rápido.”

dk/msp/pnb/mr/mel/am-lb

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR