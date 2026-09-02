Trump diz ter ficado “feliz” com partida de Harry e Meghan dos EUA

afp_tickers

Compartilhar

1 minuto

O presidente americano, Donald Trump, disse, nesta quarta-feira (2), ter ficado feliz com a partida do príncipe Harry e de sua esposa, a atriz americana Meghan Markle, dos Estados Unidos.

Trump disse que não era fã do casal, que voltou à Inglaterra no fim de agosto, após ter morado por seis anos na Califórnia.

“Estou feliz com isso. Não era fã” do casal, disse Trump.

“Eu acho que eles trataram a família real com grande desrespeito. Não gostei. Não gostei de como ela agiu. Achei que ela foi terrivelmente desrespeitosa com a rainha, com o rei Charles”, acrescentou o presidente.

O casal retornou ao Reino Unido juntamente com seus filhos, Archie, de 7 anos, e Lilibet, de 5, depois de ter se mudado para os Estados Unidos em meio a duras críticas que ambos fizeram contra a família real.

Harry parece ter retomado a relação com seu pai, o rei Charles III, diagnosticado com câncer, durante visitas recentes ao Reino Unido.

Mas ainda está afastado do irmão, o príncipe William, herdeiro do trono, e da esposa dele, a princesa Catherine.

“Talvez eu seja diferente. Eu não o teria recebido de volta, certo? Se eu fosse da família real, não os teria aceitado de volta”, disse Trump.

De todo modo, o casal não é mais parte ativa da família real e não está previsto que retome suas funções oficiais.

dk-sst/sms/vel/mar/lb/mel/mvv/am