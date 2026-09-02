Trump diz ter ficado “feliz” com partida de Harry e Meghan dos EUA
O presidente americano, Donald Trump, disse, nesta quarta-feira (2), ter ficado feliz com a partida do príncipe Harry e de sua esposa, a atriz americana Meghan Markle, dos Estados Unidos.
Trump disse que não era fã do casal, que voltou à Inglaterra no fim de agosto, após ter morado por seis anos na Califórnia.
“Estou feliz com isso. Não era fã” do casal, disse Trump.
“Eu acho que eles trataram a família real com grande desrespeito. Não gostei. Não gostei de como ela agiu. Achei que ela foi terrivelmente desrespeitosa com a rainha, com o rei Charles”, acrescentou o presidente.
O casal retornou ao Reino Unido juntamente com seus filhos, Archie, de 7 anos, e Lilibet, de 5, depois de ter se mudado para os Estados Unidos em meio a duras críticas que ambos fizeram contra a família real.
Harry parece ter retomado a relação com seu pai, o rei Charles III, diagnosticado com câncer, durante visitas recentes ao Reino Unido.
Mas ainda está afastado do irmão, o príncipe William, herdeiro do trono, e da esposa dele, a princesa Catherine.
“Talvez eu seja diferente. Eu não o teria recebido de volta, certo? Se eu fosse da família real, não os teria aceitado de volta”, disse Trump.
De todo modo, o casal não é mais parte ativa da família real e não está previsto que retome suas funções oficiais.
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