Trump qualifica Charles III como ‘o maior de todos os reis’ ao concluir visita de Estado

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O presidente Donald Trump qualificou, nesta quinta-feira (30), Charles III como “o maior de todos os reis” ao se despedir dele na Casa Branca, e afirmou que os Estados Unidos precisavam de mais pessoas como o monarca britânico.

Mais tarde, Charles e a rainha Camilla visitaram o Cemitério Nacional de Arlington, nos arredores Washington, para prestar homenagem aos soldados americanos mortos em combate, antes de se reunirem com indígenas americanos em um parque nacional.

A despedida formal entre Trump e os monarcas pôs fim a uma maratona diplomática de quatro dias do rei Charles III e da rainha Camilla nos Estados Unidos, destinada a aliviar tensões transatlânticas causadas pela guerra no Irã.

“É um grande rei, o maior dos reis, na minha opinião”, disse Trump aos jornalistas enquanto Charles III e sua esposa chegavam ao Pórtico Sul da Casa Branca para a breve cerimônia.

Minutos depois, quando o casal real ia embora após apertos de mãos e um pouco mais de conversa, Trump acrescentou: “Grandes pessoas. Precisamos de mais gente assim em nosso país”.

O mandatário, de 79 anos, costuma brincar com frequência sobre a possibilidade de se tornar rei, e seus críticos o acusam de agir como tal ao desmantelar os limites do poder presidencial.

A evidente fascinação do presidente pela monarquia é particularmente impressionante, dado que, este ano, os Estados Unidos celebram o 250º aniversário da independência do Império Britânico, e dos antepassados de Charles.

A visita de Estado de Charles III tinha como objetivo oficial comemorar a aliança entre os Estados Unidos e o Reino Unido no ano do aniversário, mas acabou sendo mais um esforço para resgatar a chamada “relação especial” entre os dois países.

Trump criticou duramente o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, por sua oposição à guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã.

O rei e a rainha seguirão depois para o território insular britânico de Bermudas, no Atlântico.

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