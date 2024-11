Trump vs Kamala: Como o eleitorado dos EUA está dividido dias antes da eleição

(Reuters) – A corrida entre o republicano Donald Trump e a democrata Kamala Harris dividiu o eleitorado dos Estados Unidos por linhas de gênero, raça e educação, com Trump tendo melhorado seu desempenho entre os homens, em particular os hispânicos, enquanto o desempenho democrata subiu entre as mulheres, o que ajudou Kamala a reduzir a tradicional vantagem que os republicanos têm no eleitorado branco.

Os seguintes números são baseados em uma análise de mais de 14 mil respostas de eleitores registrados em pesquisas Reuters/Ipsos realizadas em outubro deste ano e no mesmo período de 2020. Os dados possuem margem de erro entre 2 e 6 pontos percentuais.

* Entre as mulheres, Kamala está na frente de Trump neste mês com uma vantagem de 12 pontos percentuais: 50% a 38%. Em comparação, o então candidato democrata e atual presidente dos EUA, Joe Biden, tinha 5 pontos percentuais entre as eleitoras em outubro de 2020 na frente de Trump. Alguns entrevistados nas pesquisas disseram que não tinham certeza de como votariam, que poderiam escolher um candidato de um terceiro partido ou que talvez não votassem.

* Os ganhos dos democratas entre as mulheres foram impulsionados pela posição de Kamala entre as mulheres brancas. Ela ficou atrás de Trump por 2 pontos entre mulheres brancas — 46% a 44% — uma margem muito menor do que a vantagem de 16 pontos que Trump tinha sobre Biden quatro anos antes.

* Entre os homens, Trump supera Kamala por 7 pontos: 48% a 41%. Antes da eleição de 2020, Trump estava na frente de Biden por 1 ponto: 45% a 44%.

* A melhora de Trump entre os eleitores masculinos foi impulsionada em parte por seus ganhos entre homens hispânicos. Trump está apenas 2 pontos atrás de Kamala entre os homens hispânicos — 46% a 44% — em comparação com o déficit de 16 pontos ante Biden — 53% a 37% — no mesmo período em 2020.

* Os eleitores hispânicos, o segmento de crescimento mais rápido do eleitorado dos EUA, tendem a se inclinar fortemente para os democratas na maioria das eleições presidenciais desde a década de 1970, mas Trump tem feito avanços significativos. Trump conta com o apoio de 38% dos eleitores hispânicos registrados, ante 32% no mesmo período de 2020. A fatia de eleitores hispânicos de Kamala era de 50%, em comparação com os 54% de Biden em outubro de 2020.

* Entre os eleitores negros no geral, 68% disseram que votariam em Kamala, uma queda em relação aos 74% que disseram, em outubro de 2020, que votariam em Biden. Trump melhorou marginalmente — ele foi escolhido por 12% dos eleitores negros neste mês, comparado a 11% quatro anos atrás. A porcentagem de eleitores negros que disseram que não votariam aumentou ligeiramente, 7% em outubro deste ano em comparação com 3% pouco antes da eleição de 2020.

* A porcentagem de homens negros que disseram que votariam em Kamala — 63% — foi 8 pontos menor do que os 71% de Biden antes da eleição de 2020. A porcentagem de mulheres negras que escolheram Kamala caiu 4 pontos, para 73%, em comparação com os 77% que disseram que votariam em Biden em outubro de 2020.

* Cerca de 19% dos homens negros e 7% das mulheres negras disseram, em outubro, que votariam em Trump, em comparação com os 17% e 5% que disseram o mesmo em outubro de 2020.

* A liderança de Kamala de 21 pontos entre as mulheres hispânicas — 53% a 32% — está mais apertada do que a liderança de 31 pontos de Biden — 56% a 25% — entre mulheres hispânicas em outubro de 2020.

* Trump foi a escolha de 50% dos eleitores brancos no geral, uma queda em relação aos 53% em outubro de 2020. Cerca de 40% dos eleitores brancos escolheram Kamala, acima dos 35% que disseram que votariam em Biden em outubro de 2020. Os avanços de Kamala foram impulsionados principalmente por seu progresso entre mulheres brancas, embora ela também tenha avançado ligeiramente entre os homens brancos. A vantagem de 18 pontos de Trump sobre Kamala entre os homens brancos — 54% a 36% — foi menor do que o total de 20 pontos quatro anos atrás.

* Entre os eleitores sem diploma universitário, Trump está na frente de Kamala em outubro por 10 pontos — 49% a 39% –, enquanto ficou 2 pontos na frente Biden quatro anos antes — 44% a 42%.

* Já os eleitores com graduação universitária — que compõem uma parcela menor do eleitorado, mas tendem a participar mais das eleições — se inclinam mais fortemente para os democratas, com Kamala na frente de Trump por 21 pontos — 55% a 34% — em comparação com a vantagem de 9 pontos de Biden em outubro de 2020.

(Reportagem de Jason Lange em Washington)