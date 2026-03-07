Turquia alerta para tentativas de promover guerra civil no Irã

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, alertou neste sábado para as tentativas de promover uma guerra civil no Irã a fim de obter uma mudança de regime, o que afirmou que seria um erro histórico.

“Somos contra todos os cenários que buscam promover uma guerra civil no Irã. Esse é o cenário mais perigoso, disse o chanceler.

O presidente Donald Trump manifestou hoje apoio a uma ofensiva de combatentes curdos iranianos para respaldar a campanha de Estados Unidos e Israel.

Fidan também alertou Teerã, depois que a defesa aérea turca interceptou um míssil iraniano. “Conversamos com nossos amigos no Irã e dissemos a eles que, se foi o caso de um míssil que perdeu o rumo, isso é uma coisa. Mas, se isso for continuar, nosso conselho é: tenham cuidado. Não somos um país que pode ser provocado facilmente.”

