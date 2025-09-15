The Swiss voice in the world since 1935

Vencedores das principais categorias do Emmy

Lista dos vencedores nas principais categorias da 77ª edição dos Prêmios Emmy, que aconteceu no domingo em Los Angeles. “Adolescência”, minissérie da Netflix, dominou a premiação com seis estatuetas, enquanto “The Studio” venceu como melhor série de comédia e “The Pitt” como melhor série de drama.

Melhor série de drama: “The Pitt”, HBO|Max

Melhor série de comédia: “The Studio”, Apple TV+

Melhor minissérie: “Adolescência”, Netflix

Melhor ator de série de drama: Noah Wyle, “The Pitt”

Melhor atriz de drama: Britt Lower, “Ruptura”

Melhor ator de série de comédia: Seth Rogen, “The Studio”

Melhor atriz de série de comédia: Jean Smart, “Hacks”

Melhor ator em minissérie ou filme para TV: Stephen Graham, “Adolescância”

Melhor atriz em minissérie ou filme para TV: Cristin Milioti, “Pinguim”

Melhor ator coadjuvante em série de drama: Tramell Tillman, “Ruptura”

Melhor atriz coadjuvante em série de drama: Katherine LaNasa, “The Pitt”

Melhor ator coadjuvante em série de comédia: Jeff Hiller, “Alguém em Algum Lugar”

Melhor atriz coadjuvante em série de comédia: Hannah Einbinder, “Hacks”

Melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme para TV: Owen Cooper, “Adolescência”

Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou filme para TV: Erin Doherty, “Adolescência”

