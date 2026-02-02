Vencedores das principais categorias do Grammy; Caetano Veloso e Maria Bethânia vencem Melhor Álbum de Música Global
Confira, a seguir, uma lista com os vencedores nas principais categorias da 68º edição do Grammy, celebrada neste domingo (1), em Los Angeles. O Brasil foi representado por Caetano Veloso e Maria Bethânia que levaram o prêmio de Melhor Álbum de Música Global.
O porto-riquenho Bad Bunny conquistou três Grammys, incluindo o histórico Álbum do Ano, concedido pela primeira vez a um trabalho em espanhol, e o rapper americano Kendrick Lamar levou cinco gramofones, incluindo o de Gravação do Ano.
– Álbum do Ano –
“DeBÍ TiRAR MáS FOToS” – Bad Bunny
– Gravação do Ano, que reconhece a interpretação geral de uma canção –
“Luther” – Kendrick Lamar with SZA
– Canção do Ano, reconhecimento a uma composição –
“Wildflower” – Billie Eilish O’Connell e Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)
– Melhor Álbum de Música Global –
“Caetano e Bethânia Ao Vivo” – Caetano Veloso e Maria Bethânia
– Melhor Performance de Música Global –
“EoO” – Bad Bunny
– Melhor Artista Revelação –
Olivia Dean
– Melhor Perfomance Solo de Pop –
“Messy” – Lola Young
– Melhor Perfomance Pop de Duo ou Grupo –
“Defying Gravity” – Cynthia Erivo e Ariana Grande
– Melhor Álbum Vocal de Pop –
“Mayhem” – Lady Gaga
– Melhor Álbum de Música Urbana –
“DeBÍ TiRAR MáS FOToS” – Bad Bunny
– Melhor Álbum de Rap –
“GNX” – Kendrick Lamar
– Melhor Performance de Rap –
“Chains & Whips” – Clipse (Pusha T e Malice), com a participação de Kendrick Lamar e Pharrell Williams
– Melhor Videoclipe –
“Anxiety” – Doechii
