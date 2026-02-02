Vencedores das principais categorias do Grammy; Caetano Veloso e Maria Bethânia vencem Melhor Álbum de Música Global

Confira, a seguir, uma lista com os vencedores nas principais categorias da 68º edição do Grammy, celebrada neste domingo (1), em Los Angeles. O Brasil foi representado por Caetano Veloso e Maria Bethânia que levaram o prêmio de Melhor Álbum de Música Global.

O porto-riquenho Bad Bunny conquistou três Grammys, incluindo o histórico Álbum do Ano, concedido pela primeira vez a um trabalho em espanhol, e o rapper americano Kendrick Lamar levou cinco gramofones, incluindo o de Gravação do Ano.

– Álbum do Ano –

“DeBÍ TiRAR MáS FOToS” – Bad Bunny

– Gravação do Ano, que reconhece a interpretação geral de uma canção –

“Luther” – Kendrick Lamar with SZA

– Canção do Ano, reconhecimento a uma composição –

“Wildflower” – Billie Eilish O’Connell e Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)

– Melhor Álbum de Música Global –

“Caetano e Bethânia Ao Vivo” – Caetano Veloso e Maria Bethânia

– Melhor Performance de Música Global –

“EoO” – Bad Bunny

– Melhor Artista Revelação –

Olivia Dean

– Melhor Perfomance Solo de Pop –

“Messy” – Lola Young

– Melhor Perfomance Pop de Duo ou Grupo –

“Defying Gravity” – Cynthia Erivo e Ariana Grande

– Melhor Álbum Vocal de Pop –

“Mayhem” – Lady Gaga

– Melhor Álbum de Música Urbana –

“DeBÍ TiRAR MáS FOToS” – Bad Bunny

– Melhor Álbum de Rap –

“GNX” – Kendrick Lamar

– Melhor Performance de Rap –

“Chains & Whips” – Clipse (Pusha T e Malice), com a participação de Kendrick Lamar e Pharrell Williams

– Melhor Videoclipe –

“Anxiety” – Doechii

