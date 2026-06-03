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Virar He-Man foi ‘tarefa monumental’ para Nicholas Galitzine

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Em “Mestres do Universo”, o inseguro Adam se transforma em He-Man apenas ao erguer a espada de Grayskull. Para o ator Nicholas Galitzine, no entanto, a transformação no musculoso herói dos anos 1980 foi um esforço titânico.

“Eu gostaria de poder apenas apontar a espada para o céu”, comentou, entre risos, Galitzine, protagonista da nova versão do filme, que chega aos cinemas americanos nesta sexta-feira.

“Foi uma tarefa monumental”, disse à AFP.

Durante meses, a rotina de Galitzine girou em torno de comer muito – ou pouco, dependendo da fase -, levantar pesos e fazer exercícios cardiovasculares em qualquer minuto disponível.

“Eu sabia que seria realmente difícil, mas não imaginava o quanto é preciso ser forte mentalmente para fazer isso”, contou o britânico, que passou boa parte do processo “invejando a comida” ao seu redor.

Galitzine, de 31 anos, não cresceu vendo as aventuras de He-Man, muito menos a adaptação do personagem da Mattel para o cinema na década de 1980, protagonizada por Dolph Lundgren, mas se sentiu atraído pelo projeto assim que leu o roteiro.

“Eu não só devorei o texto do começo ao fim, como passei quase o tempo todo rindo”, recordou.

O humor, afirmou, foi parte importante do filme dirigido por Travis Knight, cofundador do estúdio de stop-motion Laika, responsável por sucessos como “Coraline e o Mundo Secreto”.

“Há muito humor na forma como conhecemos Adam. Ele é um rapaz um pouco desajeitado, que não está totalmente confortável na própria pele, então havia muito material com que trabalhar”.

O ator contracenou com Camila Mendes, no papel de sua amiga Teela, e Idris Elba, que interpreta Duncan.

O trio enfrenta Jared Leto, na pele – ou nos ossos – do malvado Esqueleto, e Alison Brie, que interpreta sua braço direito, a feiticeira Maligna, em uma luta por Eternia.

Para Mendes, de 31 anos, assumir o papel de uma heroína forte era uma oportunidade muito desejada.

“Teela é uma espécie de força estabilizadora ao longo do filme”, disse à AFP.

A atriz destacou que isso fica evidente na dinâmica entre sua personagem e os dois homens ao seu lado: Adam e seu pai, Duncan.

“Há humor em ver Teela se frustrar com os dois porque eles são uma bagunça, e para ela é como: ‘Ah, ótimo, tenho que fazer tudo sozinha de novo'”.

pr/nn/mar/lm/aa

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